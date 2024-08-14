周曉涵去宜蘭海灘穿超辣！ 一轉側身「大面積挖空」高衩狂露美腿

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她14日便在社群網站上傳一系列海灘照，並打卡宜蘭烏石港，「這個夏天好像都還沒聽浪看海」，上下都露的穿搭更是引起另一波討論。

▲周曉涵打卡宜蘭烏石港。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



照片中，可以看到周曉涵身穿白色平口背心，露出性感的肩頸線條，一轉側身，背後大面積挖洞的剪裁，讓她的光滑美背幾乎被看光。下半身搭配一件棕色長裙，開高衩設計露出穠纖合度的美腿。

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▲▼周曉涵辣露美腿和美背。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



周曉涵戴上墨鏡，自在地坐在海灘上，還坐上一旁的木桌遠眺海景，但粉絲目光全落在她的一雙白皙美腿，時而翹二郎腿、時而抓起小腿檢查，一舉一動都成為矚目焦點。

▲周曉涵分享海灘辣照。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



事實上，周曉涵曾透露自己以前胸小腿粗，除了有去按摩胸部，還有去按腿，「有時候胖到有橘皮也可以按掉！」但她表示有時候會按到整個腿都淤青，模樣相當嚇人，「其實這些方法真的有用，但一般人可能沒辦法忍，沒有持之以恆就變成沒用。」

▲▼周曉涵體態勻稱。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

