《飢餓遊戲》宣布喜訊！舉辦8周年粉絲見面會　募集全台粉絲一同錄影

記者孟育民／台北報導

中視綜藝節目《飢餓遊戲》即將邁入8週年，預計10月7日到10月9日環島錄製8週年特別企劃並舉辦粉絲見面會，節目官方臉書也正式公告訊息，募集粉絲一起參與錄影，預計在北部、中部、南部、東部、澎湖等地，活動貼文就獲得網友熱烈反應，預計8月16日就截止報名。

▲《飢餓遊戲》將舉辦8週年活動。（圖／中視提供）



而新一集節目播出，則邀來馬國畢、阿喜、唐豐、璟宣、張耘芝等，眾人南下高雄，因為正值暑假，製作單位應景企劃「飢餓暑修班」主題，讓藝人重溫學生時期，但如果關卡沒成功，就會被當掉，而順利通過4關的人則有機會獲得獎學金。



第一關遊戲難度很高，一男一女組成一隊，男生負責在蓮潭上滑水，過程中用英文或台語描述謎底讓女生猜。其中許孟哲與峮峮同隊，練習滑水時許孟哲帥度爆表，不料臭手抽到籤王題目，讓他完全不知如何給提示，只能頻頻向峮峮道歉，還在滑水過程土下座，眼看過關有難度，製作單位放寬規則，允許用國語描述，孫協志好心向許孟哲報喜：「你趕快回來，有好消息！可以講中文了。」但許孟哲卻苦笑：「我覺得不是語言的問題，是我不知道答案啊。」從頭到尾峮峮都很傻眼，只聽到「是四個字」的提示，根本不知從何猜起，更氣到連許孟哲跟她講話連頭都不回。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼節目播出「飢餓暑修班」主題。（圖／中視提供）





接著眾人來到高雄鳳儀書院，進行考題測驗，藝人張耘芝抽到「龍生龍，鳳生鳳，什麼的兒子會打洞」，很常聽到的台灣諺語算是送分題，沒想到張耘芝選答「土撥鼠」，讓王仁甫不敢置信，而她解釋因為三個字比較押韻，但理由遭到眾人推翻，許孟哲為了打臉她沒押韻，故意用「數來寶」的節奏示範，沒想到念起來卻意外順口，反而被說服。