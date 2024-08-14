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無懼禁忌　段慧琳夜半參加北海道鬼煙火大會

記者葉文正／台北報導

七八月正是日本各地煙火大會的旺季，「外景女鐵人」段慧琳(Windy) 無懼農曆鬼月禁忌，不但前往北海道的登別地獄谷旅行，還在晚上欣賞「湯鬼神」的鬼煙火大會，拍照叫好！

▲段慧琳參加「湯鬼神」鬼煙火大會。（圖／民視提供）

▲段慧琳參加「湯鬼神」鬼煙火大會。（圖／民視提供）

活動開始前因為會場太過昏暗無聲，擔任在地嚮導的日本女主播千葉真由佳忍不住瑟瑟發抖，看Windy毫無懼色滿臉期待的模樣，不禁對她的膽量豎起大拇指。段慧琳本人則開玩笑表示「外景女鐵人當過兵」，節目也常大半夜就開始在路上晃，早就練出一身好膽量！

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▲段慧琳參加「湯鬼神」鬼煙火大會。（圖／民視提供）

▲段慧琳與千葉真由佳搭船。（圖／民視提供）
段慧琳最近應日本青森朝日電視台邀請，參加疫情後復航的津輕海峽渡輪旅遊，從青森搭渡輪到北海道暢遊室蘭、登別和洞爺湖。段慧琳說她這幾年和「GoGo Taiwan」去北海道外景就去了六次，但卻是第一次搭渡輪去北海道，渡輪豪華安穩非常舒適，她還嘗試在日本自駕，抵達北海道時就直接開車從渡輪下來，非常方便！

雖然是農曆七月，但段慧琳毫無禁忌，受訪時表示：「傳說登別溫泉的地獄谷裡住著守護藥湯的『湯鬼神』，這次剛好遇到鬼煙火大會，晚上活動開始前的確氣氛有點恐怖啦，但當一整群穿著紅色藍色傳統服飾，戴著鬼面具的『湯鬼神』拿出手持煙火，瞬間噴出高達8公尺的煙火火炬時，看著夜色中綻放的銀色火花，聽著日本太鼓的聲音，真的覺得一切的厄運都跟著『湯鬼神』走了！一點都不可怕，而且這種手持煙火真的太帥了！」

除了參加特別的鬼煙火大會，段慧琳還拜訪Upopoy民族共生象徵空間，穿上愛努傳統服裝體驗愛努文化，當然此行也不忘品嘗室蘭有名的豬肉串燒、洞爺湖的湯咖哩、白老町的黑毛和牛牛排，還驚喜獲贈店家昂貴的和牛壽司，讓她大呼過癮！

段慧琳所主持的日本觀光節目《姊妹渡假趣 日本室蘭渡輪驚喜之旅》，將於8月18日週日晚間五點半在民視無線台播出。

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段慧琳, 北海道

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