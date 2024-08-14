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《異形：羅穆路斯》演員爆意外！眼睛遭擊中「視網膜剝離」

記者許逸群／台北報導

七月底在美國聖地牙哥舉行的國際動漫展上，導演費德阿瓦雷茲特別帶著《異形：羅穆路斯》一班年輕演員亮相，活動中讓粉絲最好奇的是：「在密閉的太空站內，要如何擺脫『抱臉蟲』的攻擊？」只見英國演員大衛榮松說：「如果你是生化人，或許有點幫助，但其實好像也沒用！」

▲▼《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

▲▼《異形：羅穆路斯》劇組出席活動與影迷見面。（圖／二十世紀影業提供）

▲▼《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

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電影裡有許多和「抱臉蟲」正面對決的鏡頭，每一個畫面都在考驗演員，例如史派克費恩和阿奇雷諾斯必須在冷凍實驗室裡和數十個「抱臉蟲」交手，阿奇雷諾斯說：「我與一個抱臉蟲有過非常親密的接觸，牠們的觸手進入我的嘴裡，那感覺真的很噁心。」

▲▼《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

▲《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

華裔演員艾琳吳則表示，花了幾天與這種生物一起拍攝，「剛開始覺得牠們很可愛，但連續6個小時被抱臉蟲黏在臉上，我最後決定牠們一點也不討喜。」更慘的是大衛榮松，他得靠著不斷甩動頭部擺脫抱臉蟲的攻擊，卻因此被道具擊中了眼睛，導致他的視網膜剝離，還好如今已經復原。

▲▼《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

▲《異形：羅穆路斯》的海報就是經典的「抱臉異形」。（圖／二十世紀影業提供）

《異形：羅穆路斯》劇情聚焦在一群在殖民地出生成長的年輕人上，費德阿瓦雷茲特別找了一群年輕的新鮮臉孔來演出，他的決定也受到《異形》之父大導演雷利史考特肯定。為該片擔任製片的雷利史考特說：「我看過費德的三部電影，所以我知道他的能力，我很喜歡他選年輕演員的想法。」

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異形, 異形：羅穆路斯, 羅穆路斯

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