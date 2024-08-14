邵雨薇首次擔任評審　日本遊學「打包劇本」開啟喜劇魂

記者許逸群／台北報導

十六屆「拍台北」電影劇本徵選，於今（14日）公布入圍名單，共計有16部作品脫穎而出。首次擔任評審的邵雨薇，面對短時間內要閱讀海量劇本的挑戰坦言會緊張，但也覺得獲益良多，「對我而言，是一個大量學習的過程，很快的在短時間裡面吸收這麼多劇本的資訊，這對我未來挑劇本有很大的幫助。」

▲第16屆拍台北電影劇本徵選評審之一邵雨薇。（圖／台北市電影委員會提供）

邵雨薇以演員身分投入評審工作，覺得既新鮮又開心，她談到自己的評審初體驗：「不管是評審或看我自己的劇本，我的狀態是一樣的，會希望把每個劇本的溫度給挑出來。」邵雨薇也透露，在這一次的評審過程中，閱讀到很多「有溫度」的劇本。

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邵雨薇日前回歸學生身分到日本遊學，她把劇本打包帶上，扮演稱職的評審。談到本屆入圍的喜劇片，她坦言自己平時不太常看喜劇，但這次幾部劇本讓她意外激發演出的興趣。被問是否因此開啟了喜劇魂，她笑說：「OK啊！我超想演喜劇，但就我的認知中，喜劇的節奏很難掌控，很有挑戰性。」

▲第16屆拍台北電影劇本徵選頒獎典禮主持人曾寶儀。（圖／台北市電影委員會提供）

本屆「拍台北」電影劇本徵選的評審團由監製、導演、編劇、演員和影評人等跨領域專家組成。評審名單包括資深監製李耀華、影集《華燈初上》導演連奕琦、身兼資深媒體人與影評人的張士達、以電影《瀑布》獲得金馬獎最佳原著劇本的編劇張耀升、影響原創影視總經理陳劭怡、電影與影集監製丁長鈺，以及演員邵雨薇，以各自專業的觀點組成陣容堅強的評審團。