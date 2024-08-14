快訊／陳天仁被爆劈腿「首發律師聲明反擊」！提4點說明：已表達歉意

記者潘慧中／綜合報導

陳天仁7月被爆劈腿小6歲饒舌歌手男友皇毅，她當時透過經紀人回應「交往實際發生的事，只有當事人最清楚」。事後上談話節目，她自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」，因而萌生分手念頭。得知此事後，皇毅再度反擊。對此，她14日發律師聲明回應了。

▲▼陳天仁發律師聲明。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）



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主旨:針對近期關於陳天仁女士之報導,聲明如下。

說明:

一、本聲明係依當事人「陳天仁」委任意旨辦理。

(一)自陳天仁女士與前伴侶 Spark 皇毅（下稱吳先生）結束感情後均以事業為重，實無心力處理其不斷產生之無端疑忌，未料經其長期宣洩後，竟占用版面至今，對感情私事占用媒體資源，陳天仁女士感到抱歉。

(二)吳先生之指控多處與事實未符，更有誇大之情，其分手後執意詆毀他方名譽之舉實令人費解。於交往期間之爭執,陳天仁女士均已澄清並表達歉意,亦明確與吳先生結束關係，並無所謂踰矩舉動。

(三)至大眾之評論，無論是非、甚或尖酸刻薄均為個人自由, 然用詞仍應有分際。已有部分言論逾越對事實之評價，而屬以貶損名譽為目的之人身攻擊,如再有踰矩言論或不實謠言，將交司法公決。

(四)陳天仁女士對關心此事之大眾表達由衷感謝，然仍應澄清者，為感情關係絕非單方觀點得釐清，且雙方對該段關係均確實已盡心力，並無愧對他方之情。

二、以上內容經本律師與陳天仁女士確認後，代聲明如上。

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