ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝忻重提阿翔…律師李怡貞轟「對別人老公變相訴情意」！　怒揭1心態：太猖狂

記者田暐瑋／綜合報導

藝人謝忻日前主動重提5年前與阿翔的不倫戀，不滿對方從未為當年的事向她道歉，怒嗆：「你TM是沒用的男人。」引發外界抨擊。對此，律師李怡貞也傻眼批：「該大頭症女星現在公開在媒體對別人老公變相訴情意的行為，認為沒有繼續跟她聯繫等於龜縮，是不是也是一種侵害配偶權的新態樣。」更指：「有些人不教訓真的只會繼續猖狂。」引發各界議論。

▲謝忻也說跟阿翔沒聯絡了。（圖／翻攝自謝忻臉書／記者季相儒攝影）

▲謝忻日前怒轟阿翔。（圖／翻攝自謝忻臉書／記者季相儒攝影）

家事律師李怡貞13日在臉書發文抨擊女星謝忻，「我是真的不知道那位理直氣壯的小三公然的說，別人的老公應該要想方設法的跟她聯繫道歉，到底是有多自我？」更質疑謝忻是否能理解被背叛的痛苦，「她為何不能體會當初身為閨蜜與別人老公一起背棄元配的行為呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

提到過往處理類似案例的經驗，李怡貞透露，其實在調解過程中，很有可能會和解收場，小三必須做出道歉和低姿態的態度，而元配通常的要求，除了基本的賠償，大多就是會加上「妳不要再出現在我生命中」的條款，正宮會選擇這樣的折衷方式，往往不是原諒小三，而是想讓自己有重新好好生活的機會，讓家庭有好好修復的機會，讓孩子可以不用知道爸爸幹過的蠢事，「元配不是以德報怨，而是真的懶得理妳這咖小。」

▲▼謝忻遭恐嚇「打死妳」　報位置回嗆：追得上就來。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

李怡貞認為如今謝忻重提此事，就像是變相公開對阿翔訴說情意，「有些人不教訓真的只會繼續猖狂，繼續自我感動，繼續錯的都是別人。」最後她也提醒正宮們：「該提告的請直接提告，發現時起算二年時效一過，後悔真的來不及，律師也救不了當初選擇苟且的妳自己。」

李怡貞臉書全文：

#家事律師執業心得
其實我的很多當事人來找我告小三 #侵害配偶權，大多要的不是錢
以台灣目前的實務判決數字，真的只會讓大多人失望，一般新台幣三十萬上下。
當然我也有當事人明知道實務骨感如此，但她就想挑戰司法，金額壓一千萬，訴訟費用十萬刷卡不手軟（訴訟費用可以刷卡的，和解後可聲請退還三分之二），也有當事人簡單粗暴直接用數字來表達不滿。
比方說請求賠償的金額
438萬
748萬
444萬
等等
狀紙都賦有千萬「祝福」的涵義，順便讓對方知道，老娘不缺妳那些破錢，不缺妳處心積慮又假裝不在乎從我老公這裏挖走的破錢，就是要找個律師告妳到妳無法好好過日子，每天擔憂案件進度，判決後讓妳名留司法院判決書查詢系統。
「妳媽幫妳取名，我透過判決幫妳讓妳改掉妳媽幫妳取的名。」 有當事人冷笑的說。
「讓妳的名字跟李怡貞律師綁在一起一輩子」也是有當事人憤恨的這麼說（其實，聽到這個，我不知道該不該高興，彷彿我是某種詛咒）
不缺錢提告的當事人總是有各種解氣的方式。
當然很多時候這樣充滿祝福與詛咒的案子，在調解程序，確實非常有可能就會和解，只要小三讓元配滿意，而小三讓元配滿意的方式很多種，道歉與姿態低總是是必須的。
而元配通常的要求，除了基本的賠償，大多就是會加上「妳不要再出現在我生命中」的條款。
也就是未來如果再與我配偶有任何聯繫，包括但不限於通話、訊息、電子郵件、等等方式，每一次被抓到就應該再判賠老娘多少錢（大多是10-50萬）
當然如果是同事的，也有要求離職的，只不過這是無法強求的，憲法保障的工作權還是大於配偶權，但也有小三就是答應離職。
對於被外遇的元配來說，這樣的折衷解決方式
與其說是我原諒妳，不如說是讓我自己能有重新好好生活的機會，讓我的家庭有好好修復的機會，讓我的孩子可以不用知道爸爸幹過的蠢事。
元配不是以德報怨，而是真的懶得理妳這咖小。
所以
我是真的不知道那位理直氣壯的小三公然的說，別人的老公應該要想方設法的跟她聯繫道歉，到底是有多自我？
如果她認為這樣被背棄的痛苦很痛，痛到她多年後可以這樣在媒體上不顧原生家庭未成年子女的直接控訴委屈？
那麼不知道她為何不能體會當初身為閨蜜與別人老公一起背棄元配的行為呢？
背負著閨蜜與老公的背棄雙重的打擊，這幾年該撐傘的撐，該撐著家的也撐，而擁有話語權的公眾人物卻藉由聲量直接再傷害自己的家庭還有孩子。
現今都有手機的孩子，亂七八糟資訊都會流通的學校環境，無辜的原生家庭孩子不會被霸凌被排擠？
其實我認為該大頭症女星現在公開在媒體對別人老公變相訴情意的行為，認為沒有繼續跟她聯繫等於龜縮，是不是也是一種侵害配偶權的新態樣，真的值得好好討論。
有些人不教訓真的只會繼續猖狂，繼續自我感動，繼續錯的都是別人。
百年修得同船渡，別讓狐狸精摸到妳的船，修不了百年又道行不高的狐狸精真的只能有自己翻船的份。
該提告的請直接提告，發現時起算二年時效一過，後悔真的來不及，律師也救不了當初選擇苟且的妳自己。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

推薦閱讀

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫

開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫

千千搭機看電影「驚見18禁畫面」！　急快轉難擋激情鏡頭：我要瘋掉

千千搭機看電影「驚見18禁畫面」！　急快轉難擋激情鏡頭：我要瘋掉

蔡阿嘎大動作宣布「開始養水軍」！5千人秒達標：沒血流成河不甘休

蔡阿嘎大動作宣布「開始養水軍」！5千人秒達標：沒血流成河不甘休

快訊／江蕙復出開唱露曙光！　罕見鬆口「動心了」認：審慎思考中

快訊／江蕙復出開唱露曙光！　罕見鬆口「動心了」認：審慎思考中

快訊／陳天仁被爆劈腿「首發律師聲明反擊」！提4點說明：已表達歉意

快訊／陳天仁被爆劈腿「首發律師聲明反擊」！提4點說明：已表達歉意

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

渣夫出國退房前「溜去買春」！滿頭汗騙說買潮牌　《國光》網美怒離婚

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」　富尪陳榮煉出庭見不到她落寞

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

元奎離世！　「七小福」僅剩一人在台前

開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫

千千搭機看電影「驚見18禁畫面」！　急快轉難擋激情鏡頭：我要瘋掉

蔡阿嘎大動作宣布「開始養水軍」！5千人秒達標：沒血流成河不甘休

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

謝忻, 阿翔, 李怡貞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 史上第一次！木村拓哉今晚開IG直播　400萬鐵粉等4年終於盼到了
  2. 集氣！唐玲抗癌5年「今做關鍵檢查」：將會決定我是否成為普通人
  3. 安妮為出單曲竟差點死掉　完美側露竟是靠魔鬼禁食
  4. 自揭「很沒安全感」　陳漢典舞台劇淚崩畫面曝！
  5. 日混血名模罹乳癌！驚乳房變小就醫…梅宮安娜淚崩：頭髮開始掉了
  6. 快訊／陳天仁被爆劈腿「首發律師聲明反擊」！提4點說明：已表達歉意
  7. 謝忻重提阿翔…律師轟「對別人老公變相訴情意」！　怒揭1心態：太猖狂
  8. 突收私訊「聽說哥與XXX重新在一起」！阿本：特別失禮 炎亞綸回應了
  9. 開定位給老婆還能出軌！《國光》網美夫約砲上癮　被抓包就送房產安撫
  10. 《國光》網美老公加「百人買春群組」：不漂亮沒關係，只要奶大身材好

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366