突收私訊「聽說哥與XXX重新在一起」！阿本：特別失禮 炎亞綸回應了

記者潘慧中／綜合報導

阿本（翁瑞迪）2023年底公開出櫃，並大方在社群網站分享和另一半的放閃照，喜獲不少祝福。沒想到，13日無預警收到工作人員傳私訊「聽說阿本哥與XXX重新在一起」，讓他頓時一頭霧水，炎亞綸看到後也立刻留言回應了。

▲▼阿本突然收到莫名私訊。（圖／翻攝自Threads、Instagram／aben6011）



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訊息截圖中，可以看到工作人員祝福阿本重新與某人在一起，「他確實需要您。」然而，阿本看完只有滿滿的問號，事實是對方根本沒有真正認識那個某人，「但如果要發出像朋友般的關心跟見解，至少做到像朋友般的了解真正的事實，特別是我在社交平台、媒體、節目這麼公開的狀態，你的這幾句關心，顯得特別的失禮。」

▲炎亞綸看到後立刻留言回應。（圖／翻攝自Threads／aben6011）



阿本透露這是在早上6點多收到的訊息，對方是不熟悉的工作人員，「根本沒私交講著自以為關心的話」，讓起床正在唸佛經的他相當無奈，「佛祖啊！我很努力不造口業的…罵髒話。」

阿本14日凌晨在Threads公開這則私訊後，炎亞綸則有感地回應：「我大概能猜到是哪樣的人。」事實上，阿本12日被問到炎亞綸認愛時，他當場恭喜好友，「我覺得很好，要遇到喜歡的對象很難，不是一件容易的事情。」

▲炎亞綸七夕認愛並坦承已穩交3年半。（圖／翻攝自Instagram／aayan1120）



阿本坦言早就知情，事後並沒有特別傳訊息，也認識和炎亞綸的對象，互相都是朋友，「我們一直都有聯絡，我們昨天（11日）還有去拜拜，因為我最近修佛。」