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林玉書咖啡廳打工遇怪客　暴躁堅持「拿鐵不要加牛奶」她傻眼

記者蔡宜芳／綜合報導

女星林玉書先前因《全明星運動會4》受到關注，她於7月透露自己在連鎖咖啡店兼職，掀起不小的話題，13日也在社群分享自己遇到的奇妙客人，坦言當下忍不住笑意。

▲▼林玉書咖啡廳打工遇怪客　暴躁堅持「拿鐵不要加牛奶」她傻眼。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

▲林玉書近來在咖啡廳兼職。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

林玉書在貼文中透露，某天一位男性客人匆匆入店點餐，對方表示：「我要一杯冰拿鐵，但是我不要牛奶。」男子的點餐內容讓她有些慌張，想說是不是自己還沒熟悉菜單，於是又問了一遍，結果對方有點煩躁地又重複了一遍：「我要一杯冰拿鐵不要牛奶！」

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林玉書在快速思考後，詢問說：「您是想要冰美式嗎？」結果男客人憤怒表示：「拿鐵！拿鐵！不要牛奶！」為了確認對方所點的飲料，林玉書回道：「對不起我們的拿鐵本身就是有牛奶⋯還是您是想要加奶球⋯⋯？」但她坦言當時口罩下的笑意已經忍不住。

▲▼林玉書咖啡廳打工遇怪客　暴躁堅持「拿鐵不要加牛奶」她傻眼。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

▲林玉書分享打工遇到的怪客人。（圖／翻攝自Facebook／YutoLin 林玉書）

沒想到，男客人堅持就是要點「不加牛奶的拿鐵」，還表示在其他分店的店員都知道自己要什麼。後來，林玉書只好無奈向主管求救，最終同事直接給了該客人一杯冰美式。對此，林玉書無奈道：「不知道在那個XX店的同事到底都做了什麼給他？」對於客人真正想要的東西還是感到無解。

【林玉書全文】

0813
還是定期要刷一下存在感
圖文不符的跟各位分享最近遇到一位很有趣的客人

（匆匆忙忙入店之後直奔點餐櫃檯）
：您好請問今天想喝什麼呢？
：我要一杯冰拿鐵，但是我不要牛奶
：（慌張思考是不是我pos機還沒按熟）⋯？
不好意思您是說您想要喝？
：我要一杯冰拿鐵不要牛奶！！（失去耐性
：（大腦光速運轉後）您是想要冰美式嗎？
：拿鐵！拿鐵！不要牛奶！！
：對不起我們的拿鐵本身就是有牛奶⋯還是您是想要加奶球⋯⋯？（還好有戴口罩不然我實在藏不住笑意我很抱歉）
：我就說我要拿鐵！！！！不要牛奶！！！我在你們XX店點他們都知道我要什麼
：（轉頭無助望向主管）
：先生不好意思拿鐵原本就是有含奶 我聽不懂您想表達什麼（主管好帥）
：我就是要一杯拿鐵不要牛奶有這麼難嗎
：⋯好這邊收您$$$
（拿到飲料後）
：對嘛就這個啊為什麼聽不懂人話（罵罵咧咧離開）

留下蹲在地上笑到肚子痛的我跟眼神十分幽默的同事跟主管。

做飲料的同事最後給了他一杯冰美式。
不知道在那個XX店的同事到底都做了什麼給他

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