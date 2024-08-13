才沒有忘記花蓮　陳美鳳帶隊幫助獨老送愛

記者葉文正／台北報導

「交通再艱難也要完成！」 「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳親自率隊抵達花蓮慰問關懷，自擔任台灣優質生命協會理事長以來，持續投入各項公益活動，特別關注全台弱勢群體的生活。

▲陳美鳳細心清點物資。（圖／台灣優質生命協會）

近日，陳美鳳在得知凱米颱風肆虐花蓮，造成嚴重災情後，毫不猶豫地決定親自帶隊前往花蓮進行慰問。 儘管颱風後交通中斷，鐵路與公路多處受損，但陳美鳳仍毅然決然地表示： 「交通再艱難也要完成！這個時候更需要去幫助他們。」

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▲理監事們一起出動到花蓮送愛。（圖／台灣優質生命協會）

只是從台北前往花蓮的旅程困難重重。先前因為鐵路多處落石而無法通行，高速公路也受影響而中斷，幸好台鐵多天緊急搶救後已經可以通車，這次花蓮之行由台灣優質生命協會的多位理監事與藝人同行，包括劉福助、向娃、張瓊姿、李明依、 陳謙文、紀麗如、木炭兄弟等。

▲李明依(左起)向娃與紀麗如詼諧演出。（圖／台灣優質生命協會）

他們在三天兩夜的行程中深入社區、探訪當地福利機構，並走訪受災民眾的家庭，親手送上急需的生活物資與慰問。 在結束這次花蓮慰問行程後，陳美鳳和台灣優質生命協會計劃未來將持續推 動更多的公益活動，她表示協會將持續與地方政府和其他公益組織合作，動員更多資源。

▲張瓊姿載歌載舞。（圖／台灣優質生命協會）

陳美鳳強調：「看到大家因為先前地震、風災，使花蓮身心受創，真的讓人心痛。但我相信，只要我們一起努力，一定能幫助他們渡 過這個難關。」秘書長紀寶如憶述 15 年前八八風災悲傷的重建之路，盼能將徐風大哥的愛延續下去。

▲陳美鳳與紀寶如拜訪獨老。（圖／台灣優質生命協會）

紀寶如回憶起 15 年前的八八風災，心情依舊沉重。那一年，台灣遭遇了歷史上最嚴重的災害之一，數以萬計的家庭在一夜間失去了家園。身為當年第一線的志工，紀寶如見證了無數災民的痛苦與悲傷，親身體驗了災後重建的艱難。

▲理監事們一起出動到花蓮送物資。（圖／台灣優質生命協會）

然而，這段艱辛的歷程並未磨滅她的希望，反而使她更堅 定地相信愛與團結的力量。「送愛到花蓮」振興公益活動中，紀寶如希望將 這份愛延續下去，並將徐風大哥在八八風災中所展現出的無私精神傳承給下 一代。

在這次活動中，紀寶如特別呼籲社會各界能夠伸出援手，共同幫助花蓮重建。她說：「有位志工花蓮人說，他們隨時都處在地震這種恐慌當中，是只有經歷過的人才能理解，此次不只是慰問關懷，更希望優質理事長帶領下，理監事率先 響應振興觀光，呼籲更多人來花蓮觀光，並促進農產品置銷。災後的重建需 要我們每一個人的參與與努力。無論是捐款、捐物資，還是參與志工服務， 每一份力量都至關重要。讓我們攜手並肩，將這份愛延續下去，共同為花蓮 的未來而努力。」

劉福助、向娃希望能用音樂給居民心靈的慰藉和力量，長期參與台灣優質生命協會的劉福助和向娃登台演出，也成為了活動的亮點，重現了他們在台灣秀場時代的高光時刻，吸引了眾多居民的熱情參與，這次活動不僅是為了推動花蓮經濟的復甦，更是為了給當地居民帶來心靈的安慰與力量，為居民們送上了一場難忘的音樂盛宴，鼓勵花蓮居民在困境中不斷前行。