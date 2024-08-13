薔薔體驗荷蘭紅燈區「遭騙3倍錢」　攝影師20分鐘完事苦笑：不用來

記者蔡宜芳／綜合報導

薔薔跨足YouTuber領域，2022年還自立門戶開工作室，經常拍攝到國外旅遊及辛辣主題的影片。她在最新上傳的影片中，帶著攝影師Song去體驗荷蘭紅燈區，沒想到卻被大敲竹槓，Song也直說「我覺得大家不用來」。

▲薔薔到荷蘭拍片。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

影片中，薔薔事先調查好紅燈區的行情價，給了Song共200歐元（約台幣6000元）的預算，並表示一般行情都是100多歐元，200元應該可以找到不錯的。後來，一行人在紅燈區問了一圈，找到一位烏克蘭籍的運動風辣妹，對方表示100歐元就可以「全套」，於是Song便選定並獨自進去體驗。

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▲薔薔原本預計200歐元就能讓Song體驗到不錯的服務。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）

Song在進入房間後，先是刷了100歐元，接著，應召女郎突然開始坐地起價，表示100歐元只是買20分鐘「與她獨處的私人時間」，如果需要其它服務，必須額外付費，如果是要「全套」，就還要再加500歐元，換算總共是2萬3台幣。

Song在體驗完後，向薔薔一行人抱怨「體驗不是很好」，講述了剛才被加價的過程，一番話讓薔薔和地陪朋友都驚呼「被騙錢了」、「敲竹槓欸」。再加上Song透露房間中只有床和洗手台，應召女郎還一直催進度，對此，薔薔傻眼直說「以為第一次會比較照顧」，還開玩笑稱Song「花錢當男x」。

▲▼Song被敲竹槓加了3倍錢。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）