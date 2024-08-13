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陳天仁遭控「劈腿高調放閃」！　舊愛連發2文開戰：承認錯誤很難嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星陳天仁2021年嫁給男星周孝安，2人婚後育有1女，婚姻僅2年就告吹，最近更被爆出在和小6歲饒舌歌手男友皇毅交往期間劈腿，事後還在節目上自爆被男方家人懷疑「貪圖家產」才分手。為此，皇毅在得知此事後憤而反擊，昨（12）日更在Threads上連發2篇文，疑似在嗆對方劈腿還高調放閃，「公開承認錯誤與道歉，是一件很困難的事嗎？」

▲（圖／翻攝自Instagram／tts0og、_s8rk_）

▲皇毅（圖左）、陳天仁過去曾交往。（圖／翻攝自Instagram／_s8rk_、tts0og）

皇毅在文中表示，對於做錯事後仍能理直氣壯的態度感到不解，同時也指出，對方在劈腿後甚至還能高調公開新戀情。然而，皇毅不滿的是，對方不僅關閉社群的留言功能，甚至刪除相關貼文。這一系列行為讓皇毅質疑，為何在節目上表達委屈和無辜，但至今卻從未對於劈腿這件事做出正面回應。

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▲（圖／翻攝自Instagram／tts0og、_s8rk_）

▲皇毅在Threads上發文。（圖／翻攝自Threads／_s8rk_）

皇毅在文中進一步指控，對方以平常心的態度在社交平台上發布限時動態，似乎想要掩蓋事實，對於所犯下的錯誤視而不見。皇毅表示，自己已將心中的想法融入在音樂中表達，他強調，公開承認錯誤並道歉，應該是個成熟的態度。雖然貼文中未指名道姓，但讓不少網友認為，似乎是在隔空向舊愛陳天仁喊話。

▲（圖／翻攝自Instagram／tts0og、_s8rk_）

▲皇毅在Threads上發文透露，自己想說的話都放進歌詞裡。（圖／翻攝自Threads／_s8rk_）

貼文曝光後，吸引許多人朝聖按讚，同時也有網友留言安慰皇毅，「別困在這個旋渦裡面，關注他的前提，是你的心情不被受影響。」為此，皇毅透露，過去沒有因這段感情的負面影響干擾自己的生活，但最近卻因對方在節目中公開攻擊他及其家人而感到不滿。皇毅表示，當他與朋友在日本遊玩時，才得知這些事情，並當下發了限時動態表達憤怒。

▲皇毅。

▲皇毅在Threads上回覆網友的留言。（圖／翻攝自Threads／_s8rk_）

此外，皇毅進一步批評，對方表現出一副理直氣壯的態度，這讓他感到十分不解和憤怒。他提到，對方似乎認為自己在節目上公開談論他們的關係問題是種安靜的表現，但實際上卻是在攻擊他和他的家人。為此，皇毅強調，這樣的行為非常荒謬，並質問對方是否認為他該在面對這樣的指責時閉嘴且原諒她。

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關鍵字

陳天仁, 皇毅, 交往, 周孝安, 分手, 結婚, 劈腿

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