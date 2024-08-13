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琳妲遭經紀人「公園強抱亂摸」趁喝醉下手！　接工作變陪酒黑幕全說了

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請琳妲、徐瑋吟、陳德烈上節目談「生活無處不是律政劇，談個戀愛一不小心就觸法」，琳妲分享年輕時因為有資深經紀人要介紹工作，但前提是得先跟他去吃飯，沒想到一吃飯後，就陷入迷茫，還好當時沒出事，也奉勸女生們一定要小心！

▲▼琳妲年輕時為了工作差點誤入狼爪。（圖／緯來戲劇台提供）

▲琳妲年輕時為了工作差點誤入狼爪。（圖／緯來戲劇台提供）

琳妲說，剛出道時，有位感覺不錯的異性說要幫她介紹工作，但前提是得先跟他吃頓飯，當年很流行那種要喝純酒湯的餐廳，吃完飯後被她帶去公園談工作，但當時她已經有點暈， 「看到我有點茫就開始抱我、親我，他可能覺得我答應出來吃飯可能是對他有意思，我沒有斥責他，我那時年紀小，他是資深的經紀人，我那時候就忍著，但我就很不舒服，因為他會一直想要摸來摸去，我隔天就封鎖他了。」

▲▼琳妲年輕時為了工作差點誤入狼爪。（圖／緯來戲劇台提供）

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▲琳妲後來怒封鎖經紀人。（圖／緯來戲劇台提供）

學生時代琳妲還曾經被邀約去做SG（show girl）工作，兩小時有四千元，對方說只要站在那邊擺POSE展示商品就好，「我去現場後才知道是要陪大老闆吃飯，我以為是真的要展示商品。」對方還說沒關係你們就吃吃喝喝就好，然後就坐大老闆旁邊，結束後還續攤去KTV唱歌，沒想到老闆們喝得醉醺醺開始摸她們的腰，當時她驚覺不太對勁，後來是有個姐姐說「你們這樣是不對的吧？在大老闆面前翻臉說當初說好是展示產品，怎麼變成陪酒喝酒？」讓她很感謝那個姐姐，不然差點一發不可收拾。

沈玉琳提出質疑說，危險的局為何還要續攤？琳妲則解釋說，因為那個「壞人」說，等一下還會再加錢，如果沒去的話就拿不到錢了，對此她也呼籲：「也要提醒年輕的妹妹們，遇到這樣的人真的是一定要保護好自己。」

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