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高欣欣驚曝身體出狀況！　全身無力「當眾剉屎停不住」病況曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

54歲的女星高欣欣演出過《意難忘》、《夜市人生》等多部八點檔，深受觀眾喜愛。她日前登上節目《醫師好辣》，自曝近期身體突然出狀況，不僅全身無力、冒冷汗，更無法控制地當眾「剉屎」停不下來，嚇壞身邊友人。對此來賓之一的外科醫師陳榮堅推測，可能是休克產生的症狀。

▲▼高欣欣。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

▲高欣欣透露近期身體突然出狀況。（圖／翻攝自Facebook／高欣欣 欣想事成俱樂部）

高欣欣透露，她近期前往友人經營的美容院整理頭髮，不料期間突然出現冒冷汗、四肢無法動彈的症狀，視野也逐漸變暗。朋友猜測她可能是低血糖發作而給了她糖果，然而她吃完之後症狀依然沒有消退，不久後腸胃開始發出聲響，接著就全身無力、大便失禁停不下來。

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高欣欣自曝整個不適的過程，體感時間大約有20幾分鐘之久，之後視野才漸漸恢復色彩，也開始能正常活動。不過她也慶幸事發時她人在朋友的美容院裡，坦言如果是在她開車回家的路上發病，後果不堪設想。

▲▼高欣欣。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲高欣欣自曝在美容院突然全身無力、大便失禁。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

高欣欣透露自己在事發幾天後前去就診，醫師聽完她所描述的症狀，推斷可能是貧血或低血糖，而外科醫師陳榮堅則提出不同的見解：「一般來講，如果只是貧血或血糖低，還沒有到休克的地步，不太可能會到失禁這種地步。」認為可能是突然間的休克造成的症狀。

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