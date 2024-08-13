籃籃爆戀情「味全龍球員進香閨」！本人親揭感情狀況　大方被拍不避諱

記者孟育民／台北報導

樂天啦啦隊總隊長籃籃（籃靖玟）遭週刊爆出新戀情，直擊「味全龍球員」郭嚴文深夜進出她香閨，感情世界讓人霧裡看花。她今（13日）和徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱錄製《天才衝衝衝》，談及兩人關係，「就是朋友關係，目前沒想到發展這件事，還是想要以工作為主。」

▲《天才衝衝衝》錄影開棚，徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

籃籃強調現在單身，當天晚上郭嚴文只有待了一下就走，在她家還有其他演藝圈的朋友，對方也並沒有自己的房卡，澄清還沒想到發展的可能；被問男方有追求嗎？她則說：「目前感覺沒有，只是覺得他人很好。」籃籃說兩人之前在同隊就認識，因爲郭嚴文家裡是做園藝的，都會找他買盆栽，「他當天就有發現被拍了，但覺得沒什麼，不然誰被拍還會自然互動。」至於在先前在節目中爆料有喜歡的人，她則解釋是在說大谷翔平。

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▲籃籃表示現在還是單身。（圖／記者屠惠剛攝）

籃籃表示目前兩人都還有聯繫，不會因為爆出戀情而改變關係，「真正的朋友不會因為這樣改變內心的想法。」巫苡萱說如果只是朋友，大家就別亂點鴛鴦譜，透露之前也有去過籃籃家，「我也有去買東西拿上去。」籃籃接著笑說：「她知道我很喜歡盆栽，所以入厝時候有送我辣椒。」沒想到徐乃麟偷嗆：「辣椒太便宜。」笑翻眾人。

