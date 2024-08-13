周星馳遭爆「金錢比朋友重要」！舊愛朱茵回應「搬出紫霞仙子」

記者陳芊秀／綜合報導

香港喜劇天王「星爺」周星馳最近接連被影壇大咖爆內幕，先有武打資深男星洪金寶證實兩人鬧翻，製片人王晶指他「錢重於朋友」。而他的前女友朱茵也被問及此事，鬆口回應。

▲周星馳擁有無數電影代表作，卻常被爆與人不和。（圖／翻攝自IG）

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王晶最近開設YouTube頻道，大爆娛樂圈內幕，在拍《鹿鼎記Ⅱ神龍教》，發現與周星馳的關係開始疏遠，指對方將錢與朋友分得很清楚，並爆料周星馳與吳孟達在天津合作呼叫器（BB call）生意虧損，為此責怪吳孟達，兩人感情不如往日，接著評論「我相信他覺得金錢比朋友大很多，普通朋友就是普通朋友，如果談到錢不做朋友也無所謂，所以他朋友不多」，並指出有利益關係就很難做朋友，更形容周星馳是不可忽視的演員，是個努力的導演，不是可以深交的朋友。

▲王晶談周星馳「金錢比朋友大很多」。（圖／翻攝自微博）

據《香港01》報導，朱茵回香港拍新劇，被問到周星馳「錢重於朋友」一事，表示自己不清楚，因為不關自己的事，身邊的女星周家怡為她解圍，稱朱茵永遠是自己的紫霞仙子。她接著笑說自己是仙子，金錢太庸俗與仙子無關，錢都是人去處理的。

▲朱茵搬出紫霞仙子回應，稱金錢太庸俗與仙子無關。（圖／翻攝自微博）