熊熊去算命被收百萬學費！　遭夥伴詐騙「經紀人爸爸也參與」巨額損失曝光

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（14日）播出「一張嘴就要論你命！他們“算什麼”命理師」，熊熊曾遇上算命詐騙：「當時我信任的經紀人、助理帶我去台中算命，他說我們3個是天作之合，合作一定賺大錢，但出資的一定要是我。」安心亞一聽就覺得當中有詐，熊熊接著說：「他說『妳應該要去唱歌、演電影』，我想說我喉嚨長繭是要唱什麼歌？而且我也沒有很喜歡演戲，他就說『最適合妳的其實是當算命師』，然後拿了一個價目表說他要教我，學費算我1百萬就好。」

▲熊熊遭最信任的背叛。（圖／中天綜合台提供）

而熊熊以學費超出預算為由拒絕，但對方還是不死心：「他帶我去一個暗巷，叫我買一顆6萬的水晶球。」但她透露當時依然有聽信算命師的話，和經紀人與助理合作：「結果我的經紀人A我錢、助理也A我錢，從我們開始合作後，我賠了百萬，我後來發現那個算命師是我經紀人的爸爸！」

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事實上，熊熊先前才在節目上透露，遭到經紀人詐騙，還原時情況，「我這個經紀人相處前半年都非常愉快，結果後來半年她就開始會跟我講說，這個案子有2、3萬妳要還我，因為那個錢不屬於妳的錢，那是我幫廠商做事。」熊熊原本不以為意，直到有天經紀人跟她要8萬塊，說是自己幫廠商寫腳本的錢，後來是助理向她提出質疑，她透過認識的人詢問才發現自己被騙，「那個錢就是我的錢，根本不是她幫廠商做事的錢！」事後她向經紀人對質，沒想到對方卻死不承認，回說：「我覺得這個就是立場不同 。」