陳詩媛遭控狠心「放王爸爸在外等2小時」　17字親回酸民

記者陳芊秀／綜合報導

啦啦隊女神「十元」陳詩媛接機男友王齊麟，情侶高調放閃引發熱議。她進入管制區接機挨轟，又有網友質疑她放王爸爸在外面等2小時，被批評「狠心」，為此本尊親自回應。

▲王齊麟和陳詩媛機場放閃，引發討論。（圖／ETtoday）

該位網友質疑「聽說妳放王爸爸在外面等了兩個小時，然後自己去管制區接機？這種優先程序不是應該保留給家人吧，妳都還沒嫁進去只是個女友為何可以狠心放真正王齊麟的家人在外面等呢？然後反而是妳這個還稱不上家人的女友進去管制區？」陳詩媛回答：「你聽誰說的？這故事好精彩，我也想聽他說。」回應暗示傳言是假消息，目前已經看不到該位網友的留言。

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體育署8日曾回應，本屆巴黎奧運羽球男雙衛冕金牌實屬不易，應金牌選手王齊麟親友提出進管制區接機需求進行安排，同時也詢問李洋，而李洋父親尚未回國，加上沒有進入管制區接機需求，最後協助王齊麟親友（女友及經紀人）向航警局申請進入管制區。

▲陳詩媛管制區接機男友，引發兩極評價。（圖／桃園機場記者協會提供）

陳詩媛9日在Threads上發文道歉，有關進入管制區，是因為男友想第一時間見到她，坦言第一次經歷這種事，思考的不夠完全很抱歉。