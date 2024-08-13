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林智妍新戲金髮造型曝光變芭比！隔空放閃李到晛爆會一起練唱情歌

文／妞新聞

韓星「林智妍」在去年憑藉Netflix冠軍韓劇《黑暗榮耀》的「最美惡女」一戲爆紅，同時奪下第59屆《百想藝術大賞》最佳女配角，聲勢直線上升、戲約接不完，下一部作品《有院子的家》也入圍「百想視后」，成為最炙手可熱的一線演員，近日還攜手全道嬿、池昌旭帶著最新電影《左輪手槍（Revolver）》挑戰大螢幕！

霸凌惡女變夜總會闆娘

破格染金髮「全網暴動」

https://www.instagram.com/p/C60MYvfB0ic

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▲林智妍換上金髮造型。（圖／IG@limjjy2）

已經在8月7日韓國上映的《左輪手槍》，林智妍再度嘗試嶄新角色，她飾演曾經參與關鍵案件的「夜總會老闆娘」，看來又是一個複雜、需要功底的角色啊！在最新的IG貼文中，林智妍居然一改一直以來的氣質黑長髮，換上破格「白金髮色＋厚瀏海」，搭配粉嫩妝容以及亮片，有如KPOP女團的吸睛扮相讓網友超驚艷，紛紛留言大讚：「是芭比！」、「真人洋娃娃～」。

好奇寶寶林智妍上線

隔空放閃男友爆：一起練情歌

▲林智妍首度登上成始璄主持的YouTube網路頻道。（圖／Youtube／성시경 SUNG SI KYUNG，下同）

林智妍近日也為了宣傳電影，首度登上成始璄主持的YouTube網路頻道，畢竟是「情歌皇太子」、「耳膜男友」的節目，林智妍雖然本職工作是演員，也罕見聊起「歌聲」，談到『喜不喜歡唱歌』，林智妍透露唱歌跳舞都喜歡，但是：「我在那領域好像沒什麼才能，雖然我覺得自己蠻厲害的，也常常去KTV」，意外自信爆發的驕傲模樣超反差萌。

林智妍自爆是對任何事都很有興趣的「好奇寶寶」，節目後半段直接互換位置，從受訪人變身主持人狂提問成始璄，當問到：「擁有甜美歌聲的成始璄，在面對不同人、場合時聲音會不一樣嗎？」結果自己爆料面對不同對象會不自覺的有不同語氣、聲線，還無意識地放閃：「我會唱歌給戀人聽。」

▲林智妍、李到晛因熱播韓劇《黑暗榮耀》結緣而交往。（圖／naver

林智妍透露：「就是喜歡的歌，不然就是最近聽到什麼抓耳的歌詞等等」，或是興致一來，會直接邀約男友李到晛『我們一起練習唱那首歌吧！』接著還原相處細節，她表示如果有歌詞很棒的情歌或是合唱曲，會想要分享給另一半：「不覺得很好聽嗎？想一起唱～」李到晛現在正在韓國國軍「空軍軍樂隊」服役，曾經展現過舞蹈歌唱實力，得敲碗CP合體唱跳一首了！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, 林智妍, 李到晛

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