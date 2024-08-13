62歲阿湯哥奧運「搏命空降」內幕曝光！　霸氣拒用替身：我要做整套

記者黃皓瑋／綜合報導

62歲的好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），昨（12日）在巴黎奧運閉幕式驚喜現身，更展現從體育場頂部一躍而下的驚險特技表演，成為典禮一大亮點。不過閉幕典禮製作人班溫斯頓（Ben Winston）透露，該段演出其實原本規畫由替身執行，但湯姆克魯斯卻拒絕，並要求親自上陣：「我想做整套表演。」

▲ 湯姆克魯斯從天而降的搏命演出，成為奧運閉幕式一大亮點。（圖／路透）

湯姆克魯斯昨日以2028洛杉磯奧運大使的身份，現身巴黎奧運閉幕式會場「法蘭西體育場」，他身穿經典深色皮衣從天而降，在接下奧運會旗後，騎上重機離開會場，並透過預錄影片，呈現他穿梭在巴黎街頭，最後搭上飛機、跳傘降落在洛杉磯的畫面，精采演出引爆全場歡呼。

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▲湯姆克魯斯驚喜現身奧運閉幕式。（圖／路透）

據外媒《Variety》報導，班溫斯頓表示當初在規劃這段演出時，他們的第一演出人選就是湯姆克魯斯，他也透露表演最初的計畫，是由替身演員從體育場頂部跳下，之後揭開面具，讓湯姆克魯斯驚喜現身。而湯姆克魯斯在聽完他們的提案後，雖然爽快答應演出，不過也表示「我想做整套表演」，拒絕用特技演員代替自己，展現敬業精神。