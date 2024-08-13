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《少林足球》六師弟現身球場！　「暴瘦模樣」嚇壞粉絲

《少林足球》六師弟現身西甲球場　暴瘦模樣嚇壞粉絲

▲林子聰在《少林足球》中演六師弟。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

47歲港星林子聰在《少林足球》中演六師弟，飛天的「輕功水上飄」讓人印象深刻，他之後也出現於周星馳的《功夫》、《長江7號》中，近日他跟好友陳國坤在佛山的西甲球場踢球，重現《少林足球》場景，他現在瘦了很多。

《少林足球》六師弟現身西甲球場　暴瘦模樣嚇壞粉絲

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▲林子聰現在西甲球場。（圖／翻攝小紅書，下同）

王晶、陳百祥、林子聰、陳國坤等人在廣東佛山以球會友，陳國坤說，有跨越時空的感覺。林子聰在《少林足球》中演六師弟，招數為輕功水上飄，在加入球隊前他在超市工作，是個愛吃的胖子。

除了四師兄陳國坤，林子聰也在場，眼尖網友發現林子聰瘦了許多。據悉，林子聰婚後有2個小孩，擔任監製、導演、演員等多職，不過最近由他主演的《功夫乒乓》，票房卻不如預期。

《少林足球》六師弟現身西甲球場　暴瘦模樣嚇壞粉絲

▲陳國坤。

《少林足球》在2005年上映後造成轟動，不過電影沒在大陸上映，王晶近日在YouTube頻道「王晶笑看江湖」透露，當初「少林」兩字已被嵩山少林寺登記，但周星馳不改片名，讓片商損失數億元。

雖然王晶沒參與《少林足球》製作，不過他說，周星馳是「片場暴君」，都是周說得算，《少林足球》花很多時間找投資方，最後寰宇公司的林小明接受不平等的條約，鬧得不開心。

據了解，《少林足球》當年在全球累計票房為5000萬美元（約新台幣16.2億元），也是周星馳第一部在歐洲大規模上映的電影，德國、瑞士、奧地利等國都多次重播。

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關鍵字

港星, 林子聰, 少林足球, 陳國坤, 西甲球場

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