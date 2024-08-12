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「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

記者蔡宜芳／綜合報導

動作巨星成龍是京劇大師于占元的徒弟，也是著名「七小福」成員之一。他12日在微博分享參加元家班成立65周年的聚會，沒想到卻意外透露了知名導演元奎離世的消息，讓不少網友相當驚訝。

▲▼「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊。（圖／翻攝自微博／成龍）

▲元家班成立65周年。（圖／翻攝自微博／成龍）

成龍在貼文中，回憶起自己和其他成員在6、7歲的時候進入于占元的香港中國戲劇學院，除了一邊練功，也一起學習了許多讓他們在未來能夠立足於社會的技能。隨著時間的推移，他們逐漸進入電影行業，師兄弟師姐妹互相扶持，慢慢開創出屬於自己的一片天地。

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成龍提到，元家班出身的七小福受到許多觀眾的喜愛，很多成員也成為了出色的動作指導、主演和導演，創造出了各自的代表作品。然而，時光荏苒，他們的臉上也留下了皺紋，頭髮也變白了，許多動作也不能再輕易完成，「但是，正如洪金寶大哥說的那樣，我們這群人，一輩子摔摔打打，上天入地，如今還能健健康康的聚在一起，已經是個奇跡。」

其中，成龍提到，他們在這次的聚會中，一起緬懷已經離開的師父、師母，以及元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。由於從未傳出元奎離世的消息，因此成龍的發文讓不少網友震驚表示「元奎去世了嗎」、「元奎什麼時候沒的？咋沒有印象」。

▲▼「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊。（圖／翻攝自微博）

▲元奎驚傳已經去世。（圖／翻攝自微博）

據《紅星新聞》報導，有業界人士透露在去年其實就已耳聞元奎去世的消息，只是元奎為人行事低調，加上家人不希望對外公佈，所以知道的人不多。

▲▼「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊。（圖／翻攝自微博／成龍）

▲成龍發文。（圖／翻攝自微博／成龍）

元奎在1970年開始擔任導演、監製、武術指導等工作，曾兩度獲得金馬獎最佳動作指導的殊榮。他在1990年與劉鎮偉合作導演電影《賭聖》，創下驚人票房，也讓周星馳走入大眾的視線。此外，他還捧紅楊紫瓊和李連杰，並與後者在1992年合開製作公司，推出《方世玉》、《中南海保鏢》、《給爸爸的信》等電影，是李連杰的御用導演。不過他近年多在好萊塢發展，擔任過《X戰警》、《龍之吻》等動作指導。

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成龍, 元奎, 元家班, 七小福

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