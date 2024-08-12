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史丹利繳費遇大雷雨！　店員1暖舉感動他：誰說台北很冷漠

記者蔡宜芳／綜合報導

男星史丹利經常在社群分享生活，他12日提到自己去繳電話費時，剛好在沒傘的情況下碰上大雷雨，沒想到店員竟好心主動借傘，讓他忍不住表示「誰說台北很冷漠」，PO文也讓網友紛紛笑說「人帥真好」。

▲▼史丹利繳費遇大雷雨！　店員1暖舉感動他：誰說台北很冷漠。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

▲史丹利經常在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利表示，當他剛走進門市準備繳費時，外面突然下起了大雷雨。在他繳費完畢後，門市的店員問他是否有帶傘，「我回答沒有，店員妹妹就叫我等一下，她就走進去拿出了這把傘給我。」對方表示，因為店裡的傘都沒了，所以先把自己的借出，請史丹利有空時再歸還就好。

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▲▼史丹利繳費遇大雷雨！　店員1暖舉感動他：誰說台北很冷漠。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

▲史丹利遇到雷雨，店員竟將唯一的傘借給他。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

對於該店員的舉動，史丹利感動直說：「人也太好了吧！我只是去繳費的啊！」他也問了店員沒有傘怎麼辦，對方卻回答說「沒關係啦！反正我下班雨就停了啊」，溫暖的舉止讓史丹利不禁表示：「是誰說台北很冷漠啦！」

最後，史丹利開玩笑地猜想：「還是店員妹妹其實是看我帥氣想要對我示好？又或是他是抱著幫助老人的心情幫助我呢？」感謝店員的善良，讓他感受到台灣人的溫情。

【史丹利全文】

去中華電信門市繳費，才剛走進去，外面就下起了超大雷雨。
繳費後店員妹妹問我有沒有帶傘，我回答沒有，店員妹妹就叫我等一下，她就走進去拿出了這把傘給我。
「因為我們店的傘都沒了，我先把我的給你，你有空就拿來還我就好。」
人也太好了吧！我只是去繳費的啊！
「那你這樣沒有傘怎麼辦？」
「沒關係啦！反正我下班雨就停了啊！」
這簡單的小舉動超溫暖啊！是誰說台北很冷漠啦！
還是店員妹妹其實是看我帥氣想要對我示好？
又或是他是抱著幫助老人的心情幫助我呢？
怎麼看都是前者吧？
總之，要謝謝店員妹妹的善良，台灣真的還是有溫情的啊！

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