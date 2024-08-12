柯震東戴耳機直播「尿尿聲全放送」！　笑噴道歉：我是3C智障

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東平時會在社群分享生活，昨（11）日透過IG開直播與粉絲聊天，當時他表示自己要去小號，並將手機放得遠遠的，以免聲音被聽到，還特意戴上新買的耳機，自信地認為這樣就能防止任何尷尬的聲音傳出，不料網友們卻在留言中表示仍聽到很大的噓噓聲，這讓柯震東感到驚訝與尷尬，同時也笑噴道歉：「我是3C智障！」

▲柯震東在直播過程放送尿尿聲。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

柯震東在直播中反問網友：「戴耳機會更明顯是不是？」隨後坦承自己剛購入AirPods，對其功能並不熟悉，只知道它具備降噪功能。面對網友的反應，柯震東忍不住笑著向經紀人道歉，並自嘲道：「你也知道我是3C智障，所以我不知道會發生這件事情。」接著尷尬地表示要去喝一杯酒，來緩解這難為情的局面，同時也大笑說道：「我的天啊，太尷尬了！」





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▲柯震東表示自己受夠科技產品。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）



柯震東的直播片段被網友轉發到Threads上，畫面曝光後立即掀起討論。不少人認為柯震東去廁所的過程超好笑，同時也紛紛留言表示「懂尿」、「我笑瘋」、「尷尬到好可愛」、「有3000多人陪他上廁所」。為此，柯震東在看到網友們給自己的反饋後，驚喜現身留言區無奈表示：「我受夠科技產品了。」