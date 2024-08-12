林郁婷身高被酸「男性特質」！　165cm唐從聖難過了：原來我是女生

記者高語璠／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷無畏性別爭議風波，11日在巴黎奧運賽事中擊敗波蘭對手，勇奪女子57公斤級金牌。許多人透過社群送上祝福，但還是有人暗酸林郁婷有男性特質，對此，藝人唐從聖不忍了，氣憤發聲：「我看了很難過。」

▲林郁婷被女權團體暗酸有男生特質，為此唐從聖不忍發聲。（左圖／路透；右圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

唐從聖12日更新臉書貼文，透露自己在報導上看到這段話，「有女權團體說林郁婷『175公分的身高』優勢是『男性的特質』」，為此身高僅165公分的他感到相當難過，大喊「原來我是女生」，附上兩個哭臉符號來表達心情。

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▲唐從聖全文。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

貼文發布後，網友被唐從聖的一番話給逗樂，紛紛表示「姐妹要一起去廁所補妝嗎」、「原來我差九公分就是男人了」、「原來你模仿男的這麼久」、「對不起，我看了真的不小心笑出來」、「可以報名女子拳擊了」。

值得一提的是，女權團體Fair Play For Women在林郁婷奪金後，繼續拿性別爭議攻擊，指稱林郁婷是男生才長得高，這篇文章在X曝光後，立即引來各國網友謾罵，掀起熱烈討論。

▲女權團體稱林郁婷是男生「才長得高」 ，引發網友撻伐。（圖／翻攝自X／Fair Play For Women）

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