ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鳳小岳傲登「披荊斬棘4」！　初舞台對決偶像Miyavi落敗

▲▼ 鳳小岳登上陸綜「披荊斬棘4」。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）

▲ 鳳小岳登上陸綜「披荊斬棘4」。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）

記者翁子涵／台北報導

鳳小岳去年推出個人首張創作專輯《柒》，便獲得第35屆金曲獎最佳新人入圍肯定，此次受邀參戰男團競演節目「披荊斬棘4」，鳳小岳表示：「我覺得做好萬全的準備才去參加這麼高壓的節目，我只能說非常地刺激。」在「弟弟組」的鳳小岳身穿紅色緞面襯衫與黑色西裝褲帥氣登場，以紅色電吉他搖滾改編陶喆的〈小鎮姑娘〉，對上「哥哥組」日本視覺系搖滾吉他手、素有「吉他武士」之稱的Miyavi（石原崇雅）演唱S.H.E的〈Super Star〉，最終由Miyavi勝出。

▲▼ 鳳小岳與阿如那、熊梓淇和王一哲組團。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 鳳小岳與阿如那、熊梓淇和王一哲組團。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）

▲▼ 鳳小岳登上陸綜「披荊斬棘4」。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）

當節目組要鳳小岳選對手時，他毫不猶豫選了偶像Miyavi，頗有「初生之犢不畏虎」的氣勢，直到聽到節目組說明是初舞台的PK賽，鳳小岳才驚呼：「是要PK這個？我沒有懂呀，我以為還有別的，PK切菜之類的。」因誤解規則，追星意外成撞星，Miyavi不吝嗇讚賞鳳小岳的吉他音色很好，並在微博標註鳳小岳，發文寫道：「很榮幸和你們一起披荊斬棘，一起搖滾未來吧。」鳳小岳也回覆：「真的是很榮幸可以跟你參加這個節目，一起搖滾滾上天吧。」
 
鳳小岳開場團秀環節，與阿如那、熊梓淇和王一哲組團，而鳳小岳在節目中，穿著接地氣的老布鞋，滑著長板在宿舍通行充滿少年氣，甚至在首次哥哥們火鍋聚餐，拿著筷子與碗四處串門子，走到哪吃到哪宛如自助式火鍋般，鬆弛又自在的愜意，逗笑粉絲，鳳小岳也笑說：「我沒想到來這個節目，可以那麼自在地做自己。」他與阿如那的反差萌圈粉無數，粉絲紛紛留言「這兩人哪裡不好惹，根本自來熟」、「也太反差萌了吧」。

開場團秀時，鳳小岳與阿如那、熊梓淇和王一哲組團，慷慨激昂演唱〈精衛〉，鳳小岳展現搖滾燃炸的高亢飆嗓，加上PK舞台他自彈自唱的演出實力，讓觀眾為之驚艷，此外，他也將啟動首次大陸Live House巡演「After The Show」，8月24日從蘇州起跑，9月13日成都、14日重慶等，將陸續公布場次，預計年底完成10站演出。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

推薦閱讀

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

陳天仁爆劈腿小6歲歌手男友「現身開戰」：窮追不捨辛苦了　秒刪被截圖！

陳天仁爆劈腿小6歲歌手男友「現身開戰」：窮追不捨辛苦了　秒刪被截圖！

唐綺陽運勢／天蠍感情死腦筋…牡羊再續前緣！天秤桃花多「但不入眼」

唐綺陽運勢／天蠍感情死腦筋…牡羊再續前緣！天秤桃花多「但不入眼」

李多慧自爆：有台灣男友！　沈玉琳逼問她「羞曝男方身分」全場傻眼

李多慧自爆：有台灣男友！　沈玉琳逼問她「羞曝男方身分」全場傻眼

《少林足球》「沒在中國上映」真相曝光！　王晶：周星馳一意孤行

《少林足球》「沒在中國上映」真相曝光！　王晶：周星馳一意孤行

「台灣第一女優」現身成人展！舉牌：互動價目表 路人反應曝光

「台灣第一女優」現身成人展！舉牌：互動價目表 路人反應曝光

AV女優田中寧寧來台遭偷拍！　怒罵「去死」達人揭免費仔丟臉惡行

AV女優田中寧寧來台遭偷拍！　怒罵「去死」達人揭免費仔丟臉惡行

楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　「有夫之婦的悲哀」洩知情人身分

楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　「有夫之婦的悲哀」洩知情人身分

巴黎搭Uber「巧遇林郁婷」！林千又激動下車提1要求：真的很幸運

巴黎搭Uber「巧遇林郁婷」！林千又激動下車提1要求：真的很幸運

中元普渡「3地雷供品」全公開！最推奇異果：還能增強財運 原因曝光

中元普渡「3地雷供品」全公開！最推奇異果：還能增強財運 原因曝光

他疑惑：奧運霹靂舞為何不派「舞王」許凱皓？　本尊拍片苦笑解答了

他疑惑：奧運霹靂舞為何不派「舞王」許凱皓？　本尊拍片苦笑解答了

加藤鷹喜收台灣徒弟！　「暗黑IU」1天升天7次下跪拜師

加藤鷹喜收台灣徒弟！　「暗黑IU」1天升天7次下跪拜師

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

陳天仁爆劈腿小6歲歌手男友「現身開戰」：窮追不捨辛苦了　秒刪被截圖！

唐綺陽運勢／天蠍感情死腦筋…牡羊再續前緣！天秤桃花多「但不入眼」

李多慧自爆：有台灣男友！　沈玉琳逼問她「羞曝男方身分」全場傻眼

《少林足球》「沒在中國上映」真相曝光！　王晶：周星馳一意孤行

「台灣第一女優」現身成人展！舉牌：互動價目表 路人反應曝光

AV女優田中寧寧來台遭偷拍！　怒罵「去死」達人揭免費仔丟臉惡行

楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　「有夫之婦的悲哀」洩知情人身分

巴黎搭Uber「巧遇林郁婷」！林千又激動下車提1要求：真的很幸運

中元普渡「3地雷供品」全公開！最推奇異果：還能增強財運 原因曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鳳小岳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 夏乙薇提告禮儀社出包「收不起訴處分書」！　不滿再議：硬仗打到底
  2. 周定緯唱一半被「重要女人」突襲！　當場激動哽咽吐心聲
  3. 中秋節路邊烤肉！「混血男星」舞陽吐心中納悶　不忍了獻出第一次
  4. Hey! Say! JUMP人夫再加1！　八乙女光娶圈外人：未來會加倍努力
  5. 摯友突心肌梗塞過世！胡宇威感性「面對海想起他」　和陳庭妮談身後事
  6. 快訊／未成年私密片再增41少女受害！　黃子佼現身北院出庭答辯
  7. 「脫飯收容所」造謠姜丹尼爾淫亂！　曾辯「以為是真的」開庭說詞全傻眼
  8. YouTube遭下架4個月「統神暴瘦近況曝光」　網驚：瘦到像是P上去
  9. 林郁婷身高被酸「男性特質」！　165cm唐從聖難過了：原來我是女生
  10. 愛雅七夕放閃老公遭疑懷孕！　「曬全身近照」曝圓肚真相

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366