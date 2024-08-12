鳳小岳傲登「披荊斬棘4」！　初舞台對決偶像Miyavi落敗

▲ 鳳小岳登上陸綜「披荊斬棘4」。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）



記者翁子涵／台北報導

鳳小岳去年推出個人首張創作專輯《柒》，便獲得第35屆金曲獎最佳新人入圍肯定，此次受邀參戰男團競演節目「披荊斬棘4」，鳳小岳表示：「我覺得做好萬全的準備才去參加這麼高壓的節目，我只能說非常地刺激。」在「弟弟組」的鳳小岳身穿紅色緞面襯衫與黑色西裝褲帥氣登場，以紅色電吉他搖滾改編陶喆的〈小鎮姑娘〉，對上「哥哥組」日本視覺系搖滾吉他手、素有「吉他武士」之稱的Miyavi（石原崇雅）演唱S.H.E的〈Super Star〉，最終由Miyavi勝出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 鳳小岳與阿如那、熊梓淇和王一哲組團。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）



當節目組要鳳小岳選對手時，他毫不猶豫選了偶像Miyavi，頗有「初生之犢不畏虎」的氣勢，直到聽到節目組說明是初舞台的PK賽，鳳小岳才驚呼：「是要PK這個？我沒有懂呀，我以為還有別的，PK切菜之類的。」因誤解規則，追星意外成撞星，Miyavi不吝嗇讚賞鳳小岳的吉他音色很好，並在微博標註鳳小岳，發文寫道：「很榮幸和你們一起披荊斬棘，一起搖滾未來吧。」鳳小岳也回覆：「真的是很榮幸可以跟你參加這個節目，一起搖滾滾上天吧。」



鳳小岳開場團秀環節，與阿如那、熊梓淇和王一哲組團，而鳳小岳在節目中，穿著接地氣的老布鞋，滑著長板在宿舍通行充滿少年氣，甚至在首次哥哥們火鍋聚餐，拿著筷子與碗四處串門子，走到哪吃到哪宛如自助式火鍋般，鬆弛又自在的愜意，逗笑粉絲，鳳小岳也笑說：「我沒想到來這個節目，可以那麼自在地做自己。」他與阿如那的反差萌圈粉無數，粉絲紛紛留言「這兩人哪裡不好惹，根本自來熟」、「也太反差萌了吧」。

開場團秀時，鳳小岳與阿如那、熊梓淇和王一哲組團，慷慨激昂演唱〈精衛〉，鳳小岳展現搖滾燃炸的高亢飆嗓，加上PK舞台他自彈自唱的演出實力，讓觀眾為之驚艷，此外，他也將啟動首次大陸Live House巡演「After The Show」，8月24日從蘇州起跑，9月13日成都、14日重慶等，將陸續公布場次，預計年底完成10站演出。

