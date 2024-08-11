《少林足球》「沒在中國上映」真相曝光！　王晶：周星馳一意孤行

記者劉宛欣／綜合報導

香港知名導演王晶近日在YouTube開設了個人頻道《王晶笑看江湖》，在節目上爆料了許多當年與好友周星馳的合作歷程，也曝光了兩人鬧翻的內幕，10日播出的第三集中，王晶詳述了周星馳拍攝《少林足球》時的種種內幕，稱周星馳在片場就是一個「暴君」形象，並且還揭露了這部作品沒辦法在中國大陸上映的背後原因。

▲《少林足球》2001年上映席捲全球。（圖／翻攝自劇照）

根據港媒報導，王晶雖然沒參與《少林足球》的製作，但他對籌備過程相當了解。他透露《少林足球》在尋找投資方時花了很長時間，最終由寰宇公司林小明接受了周星馳的「不平等的條約」才得以開拍，《少林足球》版權都歸周星馳所有，投資方還沒有被列為出品人，當年在香港電影金像獎頒獎典禮上，林小明的太太當場與周星馳同時衝上舞台爭奪獎項，場面一度非常尷尬。

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▲《少林足球》當年未能在中國大陸上映的原因曝光。（圖／翻攝自劇照）

此外，王晶還爆料《少林足球》未能在中國大陸上映的原因，由於「少林」一詞是嵩山少林寺的註冊商標，其他人未經允許不能使用，但周星馳拒絕改用其他名稱，如「功夫足球」，也拒絕與少林寺方洽談，最終才導致《少林足球》無法在大陸上映，損失了相當多的票房，王晶感嘆：「相比失去的數億收入，更大的問題是投資方遭受了極大的不公平待遇，本來可以在內地（中國大陸）大賣的電影，卻因為這些問題變成虧損。」