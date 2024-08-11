74萬YTR小哥哥艾理「首公開總營收」！成人拍5年…買房了：你也可以

記者潘慧中／綜合報導

小哥哥艾理5年前在YouTube上傳首支影片，至今已擁有74萬訂閱，在網路上享有一定知名度。近日格外引起討論的是，他首度公開頻道經營到現在的總營收！

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▲小哥哥艾理首度公開頻道經營5年的總營收。（圖／翻攝自Instagram／avis__0207）



小哥哥艾理大方在鏡頭前亮出後台數據，「發布至今總體營收大約7萬3美金（約227萬新台幣）」，累積觀看數則是2億3千萬，對此，他解釋，「2億3千萬以正常創作者，他的收益不會只有7萬3」，原因是黃標會被砍收益。

▲小哥哥艾理的黃標影片被扣收益。（圖／翻攝自Instagram／avis__0207）



此外，小哥哥艾理坦言自從開在逢甲商圈的潮流店收攤後，他才轉行發展電商，並在2023年積極發展社交平台，「這間房子的頭期款就是靠該平台的現金賺出來。」

▲小哥哥艾理已買房。（圖／翻攝自Instagram／avis__0207）



雖然是專攻成人領域，但小哥哥艾理強調他絕對不做違法、詐騙之事，也沒做傷天害理的事，「因果真的存在，不用做偏的，你也可以買到屬於自己的房子，但是你需要花很多的努力跟時間。」

▲小哥哥艾理強調不做違法之事。（圖／翻攝自Instagram／avis__0207）