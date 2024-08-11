羅時豐突翻臉拆夥YT團隊！　姪子1大動作「正式除名姑丈」

▲羅時豐切割原YT團隊。（圖／翻攝自Facebook／羅時豐DL.不務正Ya）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王羅時豐2020年成立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，幽默的談吐，拍攝出不少讓觀眾笑中帶淚的節目，也受封「國民姑丈」翻紅，和製作人姪子的互動也成為特色亮點，不過他日前卻發聲明切割原團隊，所有影片全下架，未來只會出現在外甥經營的全新頻道「大牛比較懶」，而稍早「羅時豐DL.不務正Ya」YT頻道也正式更名成「不務正YA」，羅時豐正式被除名。

羅時豐日前無預警宣布與原團隊切割，所有影片全下架，未來只會出現在外甥經營的全新頻道「大牛比較懶」，製作人「姪子」張敏慎隨後也發聲強調：「未來，我會繼續經營“不務正YA”頻道與製作，頻道是我的啦。」雖然拆夥後，雙方均未出面解釋原因，但稍早「羅時豐DL.不務正Ya」YT頻道也正式更名成「不務正YA」，等同雙方確定結束合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而事發後，「姪子」張敏慎就坦言自己也是跟眾人同時間看到聲明，而「不務正YA頻道」一直以來每集都是他親自操刀把關，熬夜拍攝，「利用自己的力量協助店家，傻傻相信『善的循環』...用命換來的珍貴影片。」他也說：「未來，我會繼續...經營“不務正YA”頻道與製作。」

