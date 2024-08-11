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被謝忻嗆5天「阿翔10字表態」！低調PO同框照 正宮：生活沒有同花順

記者潘慧中／綜合報導

謝忻接受作家H的訪問在6天前上線後，因不避諱提及往事，並談到現在對阿翔的心態，「就是沒用的男人，你就是龜縮」，引起廣大網友討論。對此，阿翔10日以10個字表態了。

▲▼阿翔。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）

▲阿翔以「祝大家七夕情人節快樂」和夫妻同框照表明自己愛老婆的立場。（圖／翻攝自Instagram／together_love0214）

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面對謝忻批評，阿翔雖然沒有正面回應，但在七夕情人節這天，他在Instagram限時動態低調上傳和老婆Grace的合照，用寫有「Baby Girl」的邊框，並附上愛心圖案告白，「祝大家七夕情人節快樂。」

畫面中，可以看到阿翔和Grace前往南韓旅遊，搭乘纜車的時候拍下了這張照片，他和老婆都穿著白色上衣，妻子下半身搭配牛仔短褲露出一雙美腿，夫妻倆笑得好開心。

事實上，這件不倫往事之所以會再度浮上檯面，是因為謝忻受訪時坦言事情爆發後的前一、兩年，她覺得阿翔欠自己一個道歉，「你有千百種方式可以聯絡我，因為我們有很多共同的朋友，其實現在都在FB上，但是你沒有。」

▲謝忻日前吐露現在對阿翔的心態。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）

因此，謝忻後來就覺得阿翔「就是沒用的男人，你就是龜縮」，直言對方很糟糕，「你沒有男生的擔當就算了，你至少給我一個道歉，沒有！完全沒有！然後我就翻篇了。因為你就是這種人。你以後的人生就是這樣子，而且我甚至覺得，你連這件事情都不敢面對了，你的人生也不會有起色了。」

▲謝忻氣阿翔龜縮沒擔當。（圖／翻攝自YouTube／鄉民TV）

對此，阿翔老婆Grace最近僅分享喜歡的一段話，「勇敢的人，不是不落淚的人而是寧願含著淚，繼續奔跑的人」，似乎是有感而發，「生活沒有同花順，人生的底牌，永遠是自己。」

▲▼阿翔老婆。（圖／翻攝自Instagram／grace________gchou）

▲Grace有感而發地分享她喜歡的一段話。（圖／翻攝自Instagram／grace________gchou）

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