鄒承恩「捍衛愛情」獲網狂讚！幕後功臣老婆在家幫練功

記者許逸群／台北報導

台劇《願望》中鄒承恩飾演江宏恩與劉曉憶的兒子，在感情上他喜歡林萱瑜，但偏偏遭到家人的反對，不論母親劉曉憶用盡各種辦法情勒他，他為了捍衛愛情依然決定離家出走。網友反應鄒承恩飾演的冠傑角色很暖，聰明不衝動又有肩膀，覺得他是護女友的男子漢，真的很容易讓人喜歡。

▲鄒承恩在台劇《願望》中捍衛愛情。（圖／三立提供）

鄒承恩這次加入演出，原先很擔心自己的台語，但在多位演員及經紀人的「磨練」下，很爭氣地已經漸入佳境。他笑說開拍至今才稍微鬆一小口氣，而他也把劇本帶回家，邊陪家人邊讀劇本，他很感恩地笑說太太扮演幫他對詞的角色，「因為以前拍戲她都沒機會幫我對詞，她很怕我一直翻白眼。」

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▲▼鄒承恩劇中的愛情遭家人反對。（圖／三立提供）

劇中母親劉曉憶為反對鄒承恩與林萱瑜交往而不斷哭鬧情勒，鄒承恩說現實生活中他超不能接受情勒，笑說也會跟角色冠傑一樣反抗。他表示，爸媽不會用情緒勒索的方式表達不滿，爸爸以前是位傳統的嚴父，幾乎沒有商量的空間。不過遇上感情的部分，爸媽則給予很大的空間。

孩子雖然還小，但鄒承恩已確定，在未來小孩的感情上是絕對不會用情勒的方式，「除非他交了一位跟他媽年紀一樣的。那我可能就會跟他促膝長談，因為我沒有很早想當阿公。」而且鄒承恩相信情勒絕對是習慣性，「我相信被情勒習慣的人，也可能會莫名的一直接受被情勒這回事。」