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小孟老師／8月14日星座運勢　魔羯保持微笑運就來

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：智慧引領發展
感情：修正相處關係
財運：財務概念增加
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

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雙子座

工作：不到手不放棄
感情：珍惜感激彼此
財運：異地謀財有賺
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：射手

天秤座

工作：謀劃成功大事
感情：擁有情感基礎
財運：代銷產品賺錢
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：工作易獲支持
感情：微笑待人友善
財運：注意投資行情
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：雙子

金牛座

工作：有利與人互動
感情：與異性多聊天
財運：財務利潤敏銳
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：天秤

處女座

工作：求職者機會多
感情：激情保持長久
財運：投資等待時機
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：計劃易受矚目
感情：戀情進展順利
財運：投資理財機靈
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：牡羊

天蠍座

工作：態度恭謙良好
感情：愛情機會很多
財運：大膽開發財路
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：魔羯

雙魚座

工作：爭執減少很多
感情：真摯純潔愛情
財運：財務心想事成
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：得到他人幫忙
感情：浪漫中求刺激
財運：突破競爭障礙
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：處女

獅子座

工作：提攜職場後輩
感情：用心經營感情
財運：智慧運用金錢
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：水瓶

射手座

工作：求新求變生機
感情：撐起家庭事務
財運：賺活動贊助費
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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