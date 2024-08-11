羅時豐姪子深夜哭了！合作9店家聯合發聲　全挺他：沒你就沒有我們

記者田暐瑋／綜合報導

羅時豐轉型成網紅後，YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」獲得眾多粉絲關注，頻道訂閱數接近80萬，近日卻突然宣布將與一直擔任頻道節目製作人的姪子張敏慎結束合作，並計劃更換管理團隊。姪子張敏慎11日深夜發文突然有感而發落淚：「這兩天新聞我沒哭欸，這個我哭了馬的。」

▲羅時豐和姪子拆夥。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自我是姪子臉書）



張敏慎11日深夜在臉書發文，轉發團隊過去採訪過的店家們聯合拍攝的力挺影片，老闆們紛紛出面給予支持，表達對他工作的認可和人格的信賴，他感動寫道：「我知道我笑聲很討人厭...但沒關係...但我知道這笑聲鼓勵起很多在絕境中的人...至少你們懂我，足矣。謝謝，這兩天新聞我沒哭欸，這個我哭了馬的。」

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對於合作店家的支持，張敏慎感激在困境中仍不離不棄的粉絲，尤其感謝在疫情期間曾經受訪的餐廳和店家老闆，讓他深受感動，在回想這些日子時不禁落淚。另外，諧星香蕉也留言力挺，「尊重這件事情，在侄子對我、對逸祥、對卡古、對山豬與豬姐的互動應對上，完全能感受到，是個真誠的人。」並提到張敏慎曾為已逝的山豬製作影片，「而且不計回報的給山豬一個最美好的紀念禮物，善良是侄子最大的寶藏！謝謝你，有你真好！」

▲羅時豐和姪子拆夥。（圖／翻攝羅時豐IG）