記者田暐瑋/綜合報導

席琳狄翁(Celine Dion)當年唱紅鐵達尼號主題曲《My Heart Will Go On》,至今仍蔚為經典,美國時間10日她的團隊發表聲明,批評前美國總統、共和黨總統候選人川普(Donald Trump)在競選活動中,多次「未經授權」使用這首歌曲,強調「不認同」這首歌被拿來使用。

▲席琳狄翁點名川普未經授權。(圖/達志影像、路透)



席琳狄翁在美國時間10日透過公司團隊發表聲明,對於川普多次在競選活動時,播放《My Heart Will Go On》當時助陣歌曲,感到相當不滿,曾出現在1997年關於泰坦尼克號的電影中,「席琳狄翁的團隊以及她的唱片公司索尼音樂得知川普在蒙大拿州的競選集會上未經授權使用了《My Heart Will Go On》的影片、音樂以及肖像,席琳狄翁不認同這種或任何類似情況的使用。」

事實上,過去已有多名藝人,包括蕾哈娜、滾石樂團、奧茲奧斯本、皇后合唱團等人,均公開反對川普在其競選活動中使用他們的音樂,而川普競選團隊目前尚未回應席琳狄翁所提出的抗議。