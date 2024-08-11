范少勳「登大狼」首度獻聲大銀幕　苗可麗化身美魔女狼

記者許逸群／台北報導

2021年在台上映的澳洲動畫《100%小狼人》翻玩狼人變身的傳說，席捲全球創下20億台幣票房佳績。事隔3年，原班團隊升級推出《200%小狼人》，本片也將於9月登上台灣院線，更找來金獎陣容配音要角，包含首度獻聲大銀幕的范少勳，以及祭出配音處女作的苗可麗。

▲苗可麗與范少勳為動畫《200%小狼人》配音。（圖／原創娛樂提供）

《200%小狼人》描繪首集意外化為貴賓犬的主角福來弟，向月神許願終於變身為狼，卻讓月神寶寶流落地球，只好偕同毛孩夥伴展開「登月之旅」。本集為「登大狼」的福來弟配音的范少勳，過往也曾獻聲電視電影，今首度躍上大銀幕且配音主演。

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▲范少勳為動畫配音做足功課。（圖／原創娛樂提供）

范少勳向同樣常參與動畫的好萊塢明星看齊：「希望能和他們一樣，透過聲音帶給觀眾很豐富的想像。」更笑稱自己與片中主角單純、熱血的「犬系」性格相似：「蠻多第一次見面的朋友，都會覺得我很像一隻狗狗，像是哈士奇或是黃金獵犬。」

▲苗可麗首次為動畫配音就上手。（圖／原創娛樂提供）



本集新登場的反派「瘋狂美絲」，為懂得魔法、深藏不露的「神秘女狼」，更找來金鐘影后苗可麗獻聲配音，也成為她的配音處女作。演技爐火純青的她，首次為動畫配音就上手，錄完音還對現場錄音領班及片商喊話：「怎麼一下就錄完了！還有沒有其他角色？我也可以配啊！」