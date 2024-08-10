謝忻開轟阿翔！律師看不下去怒批「小三不安靜一點是在哭屁哭？」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人謝忻日前接受作家H的訪問，提起了5年前與阿翔的不倫戀，稱兩人自事件爆發後便沒有聯繫，對方也從未為當年的事向她道歉，讓她非常不滿地罵道：「你TM是沒用的男人。」引發外界議論。經常針對時事提出看法的律師李怡貞，10日也在臉書開轟謝忻，罵她「狂妄」，甚至直言「告不了，有人尾巴就翹起來」。

▲謝忻大罵阿翔「沒用的男人」引發熱議。（圖／翻攝自謝忻IG）

李怡貞對於各式各樣的不倫戀風波，向來都是堅定地站在正宮一方，看到此次謝忻的喊話，她發文直言「這次謝忻的狂妄，告訴我們一件事，關於外遇，請一律直接提告，正宮自己哭，不如讓小三哭」，並且在留言處補充「2年後就告不了，有人尾巴就翹起來，提告了可以撤告，只要對方願意誠心悔改和解，就算撤告法院也會留紀錄，就看誰還敢像謝忻一樣這樣多年後隔空訴情，只不過無腦三八真的不多啦，不擔心」。

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▲李怡貞開轟謝忻。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

此外，李怡貞另外也再發了一篇文，認為「渣男很爛沒錯呀，但是就讓正宮夾回去好好在家裡折磨，妳小三不安靜一點是在哭屁哭？是在等正宮折磨到不成人形再撿回去用嗎？等不及了是不是？」，火力全開酸爆「廢物利用好棒棒，想當垃圾桶也不要這麼著急吧？」。