▲58歲美魔女胡文英是女星鄭靚歆的媽媽。（圖／翻攝自胡文英臉書）

圖、文／CTWANT

58歲「凍齡美魔女」胡文英是女星鄭靚歆的媽媽，經常大方展現火辣身材，最近她透露將出版「寫真書」，在臉書曬出多張性感照讓粉絲搶先看，幾近全裸尺度逼近走光邊緣，引起網友討論。

日前胡文英在臉書分享近況，她表示這些年不斷有人邀約她出寫真書，在幾經考量下終於點頭答應，而攝影師是她15年前剛踏入演藝圈就合作過的對象，多年後再次合作「默契依舊存在」；胡文英透露寫真書主題是「埃及風格」，自栩「我乃埃及豔后也」。

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胡文英也附上多張寫真書的照片，發現她挑戰更大尺度「幾乎全裸」，稀少布料快遮不住她的火辣身材，一不小心就可能走光。底下粉絲看得都快噴鼻血，盛讚「立馬訂起來」、「全力支持」，連網紅鄧佳華也出聲力挺說要支持胡文英。

▲胡文英拍性感寫真幾乎全裸，火辣身材被看光。（圖／翻攝自胡文英臉書）

美魔女胡文英因女兒是明星的關係，又有不科學的火辣身材加上自信談吐，讓她成為各大談話節目常見的來賓；而胡文英的大膽作風，也常常讓網友看了臉紅心跳，像是不久前她到金門旅行，脫到剩下內衣褲拍照，她解釋是和朋友猜拳「輸一次脫一件」，沒想到輸到差點連內褲都得脫，自嘲「再輸下去警察要來，嗶嗶嗶，要逼死誰」，笑歪一眾網友。

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