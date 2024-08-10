《康熙》合體確定破局　蔡康永喊退最新計畫曝光

記者葉文正／台北報導

62歲主持人蔡康永，曾與小S以《康熙來了》風靡海內外20年。雖早已收播，但幽默又無厘頭的風格仍在網路上持續發燒。製作人詹仁雄有意再邀蔡康永、小S合作《康熙》，但被兩位主持人拒絕了。近日，蔡康永受訪時，除了分享不復出《康熙》的原因，也說現在已從主持界退休，表明自己已經做夠。

▲蔡康永小S《康熙》宣告破局了（圖／ETtoday資料照）

詹仁雄20年前製作的節目《康熙來了》，不只捧紅許多藝人，蔡康永、小S的演藝事業也水漲船高，成為台灣史上的經典電視節目，許多上通告的藝人也因上節目爆紅，日前詹仁雄PO出與蔡康永、小S的合照，證實他們3人曾坐下來討論《康熙來了》是否重出江湖，也向中天電視台提交企劃案。

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▲蔡康永與林志玲也因節目結緣。（圖／翻攝自YouTube／優酷台灣）

不過，小S跟蔡康永兩人認為「把回憶停留最美的時刻」，但不排斥與蔡康永以「期間限定」的組合主持2、3集節目，不會是常態。而蔡康永先前透過經紀人回應：「目前沒有這樣的計劃，飯局大家聊得開心，詹仁雄製作人喝太開、就想太多了。」

是否真的將退休，蔡康永經紀人賴盛芳表示：「節目方面、沒有特別想做的了。其他方面、仍然會繼續找有趣的事情嘗試。」並透露蔡康永會繼續寫書，最近是在寫小說，也請朋友們可以期待他的新作。