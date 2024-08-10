羅時豐YT片全下架「轉戰新頻道動向曝光」！　拆夥姪子轉跟外甥合作

記者田暐瑋／綜合報導

羅時豐跨行當YouTuber翻紅，頻道「羅時豐DL.不務正Ya」訂閱數近80萬，受封「國民姑丈」。然而，羅時豐卻無預警宣布將轉換管理團隊，影片之後也會全面下架，最新下一步動向也曝光，未來會加入外甥經營的新頻道「大牛比較懶」，在粉絲圈引發討論。

▲羅時豐。（圖／記者周宸亘攝）



羅時豐原頻道「羅時豐DL.不務正Ya」原本與姪子張敏慎共同合作，雙方卻疑似撕破臉拆夥，張敏慎表示將繼續經營原頻道，至於羅時豐將改和外甥的團隊合作，未來將不定時現身的新平台「大牛比較懶」，該頻道由外甥毅宏、秉辰與TJ創立，但因為創立時間不長，目前只有1.7萬的訂閱數，風格主打隨性、無固定內容，新歌《巴蕊》MV也選擇在這裡曝光。

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「姪子」張敏慎表示，自己也是跟眾人同時間看到聲明，而「不務正YA頻道」一直以來每集都是他親自操刀把關，熬夜拍攝，「利用自己的力量協助店家，傻傻相信‘’善的循環‘’...用命換來的珍貴影片。」他也說：「未來，我會繼續...經營“不務正YA”頻道與製作。」強調：「頻道是我的啦！」最後他寫：「心中的善良與愛與初衷...從來沒有消失過，只是留優汰劣罷了。」

▲羅時豐和姪子拆夥。（圖／翻攝自YouTube／羅時豐D.L 不務正YA）