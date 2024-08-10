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羅時豐78萬YT頻道爆拆夥...姪子又開砲：不尊重藝術創作者不能忍！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王羅時豐2020年成立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，累積訂閱人數達到78.6萬人，讓他擁有「國民姑丈」的封號，也再創事業巔峰，不過昨晚他卻突然發聲明表示與原團隊切割，所有影片全下架，未來只會出現在外甥經營的全新頻道「大牛比較懶」，製作人「姪子」張敏慎隨後也發聲強調：「未來，我會繼續經營“不務正YA”頻道與製作，頻道是我的啦。」兩人形同拆夥。

▲▼羅時豐YT頻道等社群將全面下架影片、圖文。（圖／翻攝羅時豐IG）

▲羅時豐和姪子疑似拆夥，雙方至今都未出面證實此說法。（圖／翻攝羅時豐IG）

由於雙方拆夥原因至今不明，也令外界有許多猜測，對此，羅時豐公司負責人兼太太張若盈與姪子對於媒體詢問也始終未回應，姪子僅表示：「頻道是我的啦！」稍早他又再度發文，轉發之前曾和羅時豐合作歌曲〈巴蕊〉的舞者臉書發文，開嗆：「很多事情我都可以忍，但"不尊重藝術創作者"...我真的不能忍！」

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該名舞者姚璇辰是〈巴蕊〉的編舞老師，他今發文表示，當初MV上線後，自己的名字連特別感謝名單都沒有出現，剛開始讓他心有點涼，也對當初找他來幫忙的好友「姪子」張敏慎感到很失望，不過他又說：「你（指姪子）最近不接我的電話，不回我訊息，我一開始很不能理解，但今天看了羅時豐DL.不務正Ya跟你的聲明，我感覺你這陣子一定自己默默承受了所有，或者是你那個總是報喜不報憂的個性，讓你選擇沈默。」心疼好友並表明力挺姪子。

而姪子轉發該文並寫：「我是大砲沒錯...但表裏如一的人，最討厭的就是‘’解釋‘’，很多事情我都可以忍，但"不尊重藝術創作者"...我真的不能忍！」雖未指名道姓，但話中有話不禁讓人懷疑又是在暗指羅時豐的團隊。

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