INFINITE李成種9月來台會粉絲　「一對一合照」門票開賣

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體INFINITE老么李成種相隔2年，再度以個人身份來台，預計於9月28日在台北三創Clapper Studio舉辦粉絲見面會，除了一天兩場之外，更祭出福利1對1合照、簽名會各多達50名的福利。

▲INFINITE李成種9月來台會粉絲。（圖／翻攝自成種IG）



李成種7月剛結束INFINITE見面會「無限大集會IV」，準備好再次展開個人的亞洲巡迴，這次亞洲巡迴海報中，他展現了出道14年來依然純真清爽的模樣，為了與歌迷再次見面，他親力親為、精心籌備，期待帶給粉絲滿滿的驚喜。

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擁有「小食族」之稱的他，曾在受訪時表示自己連一條紫菜包飯都吃不完，每個月的餐費平均只花韓幣10萬元（約新臺幣2400元），最近體重變化也再次成為粉絲們熱議的話題；日前他參加本月少女成員Chuu的YouTube節目《守護地球Chuu Chuu Can Do It》，Chuu忍不住吐槽以前錄節目時，自己已經減肥沒力氣，李卻建議她只要喝豆漿並吃三顆杏仁就夠了。李成種急忙解釋那段時間自己確實都是這樣吃的，但後來增重成功，現在已經增重到65公斤，比當時足足多了15公斤。

▲INFINITE李成種來台會粉絲福利滿滿。（圖／ON INN ASIA提供）



李成種見面會將於9月28日在台北三創Clapper Studio舉行，票價為VIP區4680元、A區4280元、B區3880元、身障席2340元，福利全場享有擊掌、限定小卡組以及抽選一對一合照（下午場）、親筆簽名明信片（下午場）、10人團體合照（晚上場）、簽名會（晚上場）、親筆簽名拍立得等，門票10日下午13點14分於ibon售票系統機台及網站同步販售，更多相關詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書。