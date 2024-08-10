謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑

記者田暐瑋／綜合報導

藝人謝忻日前接受作家H的訪問，回顧5年前與阿翔的不倫戀，稱兩人自事件爆發後便沒有聯繫，對方從未為當年的事向她道歉，不滿嗆：「你TM是沒用的男人。」引發外界議論。對此，阿翔的妻子Grace在社群媒體上發文，似乎對近日風波有所感觸。

▲阿翔和Grace走過不倫戀風波，謝忻隔5年砲轟阿翔。（圖／翻攝自謝忻、Grace臉書）



謝忻公開發洩對阿翔的不滿，認為彼此間有共同朋友，明明有很多方式可以聯繫她，對方卻選擇保持沉默，讓她非常憤怒。阿翔妻子Grace則是在臉書發文疑似抒發心聲：「勇敢的人，不是不落淚的人，而是寧願含著淚，繼續奔跑的人。生活沒有同花順，人生的底牌，永遠是自己。」被解讀為對謝忻發言的隱晦回應，引來網友的廣泛關注和討論。

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網友對Grace的發文反應熱烈，許多人留言支持她，「你是最棒的老婆跟媽咪」、「活出妳自己愛的樣子！不管什麼牌 自己就是最好的牌」、「只聽自己的聲音就夠了 多餘的就不理會」。

▲阿翔和Grace走過不倫戀風波。（圖／翻攝自Grace臉書）



作家H指出，謝忻已經承受所有後果，包括失去工作和公開道歉，但是社會對她的批評仍未平息，為此他質疑，5年過後，謝忻還需要做什麼才能重獲平靜。至於謝忻在節目中提到的，認為阿翔欠她一個道歉，作家H則直言：「這已經是婚姻之外的事情，因為該受的處罰，謝忻已經承受完畢了！」表示她現在尋求的只是基本尊重。

