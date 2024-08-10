ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

放火燒了《哈利波特》！　台作家李文成開戰J.K.羅琳：台灣人不因為霸凌退縮

記者田暐瑋／綜合報導

台灣拳擊女將林郁婷無端身陷性別爭議，遭《哈利波特》作者JK羅琳（J.K Rowling）及外媒影射攻擊，引發全球關注。台灣作家李文成曾是書迷，心疼林郁婷遭霸凌，決定燒毀《哈利波特》以此表達不滿，強調台灣人不會因外界壓力而退縮，「好吧，台灣人真的太溫和了。我平常不想做這種事，但需要讓更多人知道，JK 羅琳，妳真的錯了。」

▲台灣作家李文成燒書抗議J.K.羅琳。（圖／翻攝自李文成臉書）

▲台灣作家李文成燒書抗議J.K.羅琳。（圖／翻攝自李文成臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李文成9日在臉書發文，PO出燒毀《哈利波特》的影片，透露曾經受過羅琳很多啟發，自己作為一名作家，責任是利用文字保護那些弱勢群體和無法自我發聲的人，「羅琳，曾經用創作與故事，告訴大家我們可以勇敢、帶給世界一段精彩而溫暖的力量。曾幾何時，同樣以筆做武器的她，居然轉身成為了霸凌者。」

▲台灣作家李文成燒書抗議J.K.羅琳。（圖／翻攝自李文成臉書）

▲台灣作家李文成燒書抗議J.K.羅琳。（圖／翻攝自李文成臉書）

李文成指出，羅琳與國際拳擊協會在這一議題上的立場缺乏根據，是對林郁婷的不公平對待，「對霸凌者說不！是身而為人的天職，今天不這麼做，就會讓更多霸凌被視為理所當然，我們是溫和、善良且願意理性溝通的國際成員，但絕不是忍氣吞聲、面對霸凌就卑躬屈膝的台灣人！」同時專業口譯員「浩爾譯世界」也將全文翻成英文，希望更多台灣人能轉發到社群網站上替林郁婷發聲。

▲▼ 台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞拳后克莉芙陷入性別爭議。（圖／路透）

▲林郁婷。（圖／路透）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

推薦閱讀

羅時豐才剛宣布「78萬YT影片全下架」　姪子發聲了：頻道是我的！

羅時豐才剛宣布「78萬YT影片全下架」　姪子發聲了：頻道是我的！

震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」　網錯愕：蛤？

震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」　網錯愕：蛤？

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

直擊／台上闖入不速之客！aespa安可崩潰尖叫竄逃　寧寧：別殺牠 

直擊／台上闖入不速之客！aespa安可崩潰尖叫竄逃　寧寧：別殺牠 

陳怡叡曬泳裝辣照！反差淡妝加「超兇事業線」掀網暴動：太犯規

陳怡叡曬泳裝辣照！反差淡妝加「超兇事業線」掀網暴動：太犯規

無知酸民指林郁婷「有喉結」是男的！　醫苦笑打臉：那是甲狀軟骨

無知酸民指林郁婷「有喉結」是男的！　醫苦笑打臉：那是甲狀軟骨

放火燒了《哈利波特》！　台作家開戰J.K.羅琳：台灣人不因為霸凌退縮

放火燒了《哈利波特》！　台作家開戰J.K.羅琳：台灣人不因為霸凌退縮

鬼月不信邪「拍肩膀＋叫名字」出事！女星好友被附身　結局神展開

鬼月不信邪「拍肩膀＋叫名字」出事！女星好友被附身　結局神展開

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

直擊／Karina「連續震胸」舞蹈辣爆了！　aespa：台北MY最會唱歌

直擊／Karina「連續震胸」舞蹈辣爆了！　aespa：台北MY最會唱歌

男網紅衛生棉教學「標註林郁婷」亂喊：男女平權！　被出征罵爆了

男網紅衛生棉教學「標註林郁婷」亂喊：男女平權！　被出征罵爆了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

羅時豐才剛宣布「78萬YT影片全下架」　姪子發聲了：頻道是我的！

震撼彈！羅時豐突發聲明「78萬YT頻道影片全下架」　網錯愕：蛤？

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑

傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎

直擊／台上闖入不速之客！aespa安可崩潰尖叫竄逃　寧寧：別殺牠 

陳怡叡曬泳裝辣照！反差淡妝加「超兇事業線」掀網暴動：太犯規

無知酸民指林郁婷「有喉結」是男的！　醫苦笑打臉：那是甲狀軟骨

放火燒了《哈利波特》！　台作家開戰J.K.羅琳：台灣人不因為霸凌退縮

鬼月不信邪「拍肩膀＋叫名字」出事！女星好友被附身　結局神展開

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林郁婷, J.K.羅琳, 2024奧運, 巴黎奧運

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫振出戰奧運霹靂舞就在今晚！　孫可芳應援「親曝和教練的超酷緣分」
  2. 直擊／炎亞綸久違公開露面！　「消失演藝圈14個月」新作播出日曝
  3. 放火燒了《哈利波特》！　台作家開戰J.K.羅琳：台灣人不因為霸凌退縮
  4. 蹦闆穿到假貨被說「翻車了」！忍10天首回應：Joeman蕾菈都沒翻了我翻屁
  5. 謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲了」！　53字吐心情：含著淚，繼續奔跑
  6. 米可白撞臉奧運銅牌小鮮肉！媽媽認證「五官幾乎複製貼上」　網爆驚呼
  7. 小孟老師／8月10日星座運勢　單身金牛出運啦！桃花多多
  8. G奶「英國波神」欠稅遭通緝！還赴土耳其拉皮　返國在機場被逮
  9. 多名至親輕生、意外身亡　周蜜親吐悲傷人生經歷
  10. 邊吃麻辣鍋邊看演出！　巴奈、楊大正宣布詹記開唱

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366