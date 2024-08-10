放火燒了《哈利波特》！　台作家開戰J.K.羅琳：台灣人不因為霸凌退縮

記者田暐瑋／綜合報導

台灣拳擊女將林郁婷無端身陷性別爭議，遭《哈利波特》作者JK羅琳（J.K Rowling）及外媒影射攻擊，引發全球關注。台灣作家李文成曾是書迷，心疼林郁婷遭霸凌，決定燒毀《哈利波特》以此表達不滿，強調台灣人不會因外界壓力而退縮，「好吧，台灣人真的太溫和了。我平常不想做這種事，但需要讓更多人知道，JK 羅琳，妳真的錯了。」

▲台灣作家李文成燒書抗議J.K.羅琳。（圖／翻攝自李文成臉書）



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李文成9日在臉書發文，PO出燒毀《哈利波特》的影片，透露曾經受過羅琳很多啟發，自己作為一名作家，責任是利用文字保護那些弱勢群體和無法自我發聲的人，「羅琳，曾經用創作與故事，告訴大家我們可以勇敢、帶給世界一段精彩而溫暖的力量。曾幾何時，同樣以筆做武器的她，居然轉身成為了霸凌者。」

▲台灣作家李文成燒書抗議J.K.羅琳。（圖／翻攝自李文成臉書）



李文成指出，羅琳與國際拳擊協會在這一議題上的立場缺乏根據，是對林郁婷的不公平對待，「對霸凌者說不！是身而為人的天職，今天不這麼做，就會讓更多霸凌被視為理所當然，我們是溫和、善良且願意理性溝通的國際成員，但絕不是忍氣吞聲、面對霸凌就卑躬屈膝的台灣人！」同時專業口譯員「浩爾譯世界」也將全文翻成英文，希望更多台灣人能轉發到社群網站上替林郁婷發聲。

▲林郁婷。（圖／路透）