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羅時豐才剛宣布「78萬YT影片全下架」　姪子發聲了：頻道是我的！

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王羅時豐2020年成立YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，累積訂閱人數達到78.6萬人，讓他擁有「國民姑丈」的封號，也再創事業巔峰，沒想到稍早卻發出聲明，表示「羅時豐DL.不務正Ya」等所有社群將轉換管理團隊，影片之後也會全面下架，另闢新的頻道，震驚不少粉絲。而頻道幕後推手「姪子」張敏慎稍早也發文，卻是表示自己會繼續經營該頻道。

▲▼羅時豐。（圖／翻攝羅時豐IG）

▲羅時豐突宣佈原本的頻道影片全下架。（圖／翻攝羅時豐IG）

「姪子」張敏慎表示，自己也是跟眾人同時間看到聲明，而「不務正YA頻道」一直以來每集都是他親自操刀把關，熬夜拍攝，「利用自己的力量協助店家，傻傻相信‘’善的循環‘’...用命換來的珍貴影片。」他也說：「未來，我會繼續...經營“不務正YA”頻道與製作。」強調：「頻道是我的啦！」最後他寫：「心中的善良與愛與初衷...從來沒有消失過，只是留優汰劣罷了。」

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有在看羅時豐節目的觀眾，對「姪子」張敏慎必定相當熟悉，過去這對「姑丈」、「姪子」總是能為影片創下高點擊，如今羅時豐團隊和姪子各自的發文，兩人看似拆夥卻又沒明說，更是讓眾多觀眾都摸不著頭緒。對此，記者傳訊詢問姪子未得到回應。

姪子臉書全文：

不好意思 讓大家擔心了
我剛也是跟大家同時看到聲明
寫的有夠爛 幹
我國文造詣沒那麼差好嗎...

‘’不務正YA頻道‘’一直以來...
每集都是我親自操刀把關
更是用無數個熬夜的夜晚...
拋家棄子到處拍攝
利用自己的力量協助店家
傻傻相信‘’善的循環‘’...
用命換來的珍貴影片

未來，我會繼續...
經營“不務正YA”頻道與製作
頻道是我的啦！！！！

心中的善良與愛與初衷...
從來沒有消失過
只是留優汰劣罷了

我從沒停止過
請再給我一點時間...
後續有消息會盡快跟大家說

我會加油

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