那對夫妻日本遇地震「手機收警報」！　發文報平安：大家都好淡定

記者王靖淳／綜合報導

日本神奈川縣在台灣時間今（9）日晚間6時57分發生規模5.3地震，目前無引發海嘯疑慮。為此，目前人在東京的網紅「那對夫妻」稍早也透過臉書發文報平安，透露手機收到緊急警報的通知，貼文曝光後，立即掀起熱議。

▲那對夫妻發文透露人在東京。（圖／翻攝自Facebook／Kim京燁）

網紅「那對夫妻」Kim、Nico以可愛的家庭互動走紅，兩人結婚至今11年，育有一對寶貝兒女。Kim今（9）日在臉書發文並附上一張手機截圖畫面，他透露這是他第一次在日本經歷地震，且收到緊急地震警報。透過他分享的截圖可見到，警報上面提醒，受到強烈搖晃的即將到來，要求民眾務必做好準備、保持冷靜，並在安全的地方進行避難。

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▲那對夫妻在東京收到警報通知。（圖／翻攝自Facebook／Kim京燁）

Kim還在文中寫道：「第一次在日本遇到地震還有警報！！報個平安～～～（我們在東京）」，同時也在留言區透露，警報響的時候，大家都好淡定，顯示他與家人們目前安全無虞，並希望向關心他的粉絲以及網友們報平安。 為此，貼文曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，同時也有不少人紛紛寫下「平安無事最重要」、「小心，注意安全」、「大家都要一切平安」的留言關心他們目前的狀況。