男網紅衛生棉教學「標註林郁婷」亂喊：男女平權！　被出征罵爆了

記者劉宛欣／綜合報導

台灣奧運女國手林郁婷，遭到作家J.K.羅琳與國際拳總（IBA）先後在未有實質證據下「抹黑性別」，引起各界熱議，台灣有許多名人、網紅紛紛送上支持，然而其中美食網紅吃貨多吉卻被指控趁機蹭熱度，在不相干的影片上標註林郁婷，湧入大量網友抨擊。

▲吃貨多吉PO護墊使用教學，卻標註了林郁婷。（圖／翻攝自吃貨多吉Threads）

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▲台灣拳擊手林郁婷近日身陷性別爭議風波。（圖／路透）

吃貨多吉8日在社群上傳了一則短片，短片中可以看到他拿著護墊，向廣大女性教學如何正確將使用完畢的護墊摺好，以免在垃圾桶中爆開，在內文中還抱怨「不誇張，在男廁也會看到」，然而文末卻沒頭沒尾地標註了林郁婷，留言處還寫下「謝謝選手讓我們更重視！做自己！男女平權」，讓人看了一頭霧水。

▲吃貨多吉影片被砲轟。（圖／翻攝自吃貨多吉Threads）

果不其然底下湧入大量網友抨擊，除了批評他身為生理男性，沒資格對女性使用衛生棉的方式指指點點以外，也直罵「Tag林郁婷請問想表達什麼？有沒有禮貌啊？」、「你噁不噁心？發這種東西跟我講男女平權」、「無論是自以為教學的部分，或是蹭奧運選手流量的部分，以及無論你自己搞不搞得清楚這支影片其實是在二度加強針對林郁婷的不實謠言，都很噁心」、「這影片不關於林郁婷，特別標記是什麼意思」、「她就女的啊，是做啥自己，啥男女平權！你這作法就不平權！你媽沒生尊重二字給你嗎？」