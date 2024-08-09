卜學亮瑪斯卡最終回　爆料希望有辣妹村長

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作實境節目《我的明星村長》主軸以SDGs（永續發展目標）為核心精神，在5位明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰的帶領之下，發掘地方之美，打造出專屬台灣特色的鄉村綜藝。

▲卜學亮(右)與瑪斯卡建立好交情。（圖／好看娛樂）

日前卜學亮、瑪斯卡一同在Podcast《以上言論就是本台立場》大吐《我的明星村長》苦水，卜學亮表示「每一集都有讓我印象深刻的部分，每一集都有辛苦的地方，沒有說這一集特別輕鬆，每一集都有累，累到你忘記上一集的累。」對於駐村曾文水庫和平村村裡面的長輩圓夢，在家鄉拍學士照印象深刻，「沒想到台灣有這麼美的地方，山景、水景，民眾熱情。」

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▲禾浩辰忙衝浪。（圖／好看娛樂）

日前卜學亮和瑪斯卡上YT節目《以上言論就是本台立場》接受訪問，卜學亮也特別澄清，在節目上真的沒有偷懶，只是每次休息時間補眠都被瑪斯卡拍照發限動，「亮哥撐住呀」，造成大家誤會。

▲卜學亮(右)與曹蘭。（圖／好看娛樂）

製作人則笑曝卜學亮會自動找椅子坐著休息，瑪斯卡加碼爆料，有次亮哥還坐上按摩椅休息，卜學亮則反駁：「是大家去買東西，忙著採買，服務員要我體驗一下按摩椅，我才坐下的。」製作人也意外爆料亮哥曾探班《全明星運動會》與《炸裂吧！女孩》，原因可能是因為有很多辣妹，而卜學亮、瑪斯卡兩人還提議下一季《明星村長》可以加入女村長，搞笑發言「男女配對，工作不累。」

5位明星村長們在長達歷經4個月的時間，造訪了台灣各地的鄉里，郭泓志感性說道：「到最後的這一段時間裡面，我們5個的互動真的像兄弟一樣。」卜學亮則表示：「幾乎每個村、每個里長有服務心的，真的愛他們居住環境，該做的事情一直有人在做、默默地在做，確實讓我們這塊土地越來越好，看了還是很感動。」

瑪斯卡也說：「我算比較慢熱，藉著這個節目越來越自然，好像開啟另外一個瑪斯卡。」姚元浩更是直言：「很開心認識大家，雖然時間很短，我相信我們做過的事情，去過的地方，一定會留下我們所有人的身影。」身為年紀最小的成員禾浩辰也透露：「心情真的很複雜，好不容易我們真正找到像里長的感覺，每一個里一點點的問題，都是我們的大事，不管是大人、小孩或者是長輩，都是一視同仁，當自己家人照顧一樣。」