ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃鐙輝「沒打招呼」遭誣賴耍大牌！　一聽傻眼…秒找當事人解決

記者黃庠棻／台北報導

首部全台語的律政劇《無罪推定》將在11日播出，近日釋出最新預告，揭示一則知名房仲的綁架撕票案，嚴肅悲傷的氛圍拉開了全劇的序幕。蔡黃汝飾演充滿正義熱血的菜鳥律師，與莊凱勛、鍾承翰所飾演的人權律師聯手，要為含冤入獄遭判死七次的黃鐙輝平反冤案。呂雪鳳飾演傾盡所有只願換得兒子平安歸來的母親。

▲《無罪推定》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《無罪推定》呂雪鳳演技讓網友相當感動。（圖／公視台語台、華視提供）

呂雪鳳在預告中探監兒子黃鐙輝，黃鐙輝一句「你只要幫我準備一套新衣就好」呂雪鳳僅僅一個皺眉，眼底的心碎讓眾人為之鼻酸。呂雪鳳透露自己的表演都是最真實的反應，拍攝當下的身心靈就是那四處求援、心碎又堅強的母親。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《無罪推定》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《無罪推定》黃鐙輝。（圖／公視台語台、華視提供）

由黃鐙輝飾演的楊明德在預告中遇上警察臨檢，一句「我沒殺人」便掀桌逃跑，這個舉動讓警方更加誤會他就是犯人，百口莫辯又苦無證據的黃鐙輝遂展開了一段十六年的牢獄之災。

▲▼黃鐙輝。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

▲黃鐙輝曾有被誤會的經驗。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

黃鐙輝談到「被誤會」一事心有戚戚焉，透露「誤會通常就是沒有直接面對」，過去有一次從其他人口中聽到自己被謠傳耍大牌，傻眼表示當下真的沒有聽到對方跟自己打招呼，得知後趕緊去找當事人解釋將誤會解開。

▲《無罪推定》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《無罪推定》楊小黎。（圖／公視台語台、華視提供）

另一名主演楊小黎也對「被誤會」深有所感，分享自己有一次主持活動後，客戶主動熱情地跟她打招呼、遞名片，此舉卻引來公關公司老闆誤會，對她破口大罵，認為她想搶客戶，讓她忍不住委屈地哭著解釋，但對方依舊不信，事後她更加努力，證明自己的成功不需要靠奧步。

此外，蔡黃汝首度演出律師一職，全台語的法律條文也讓演出難度增高不少，預告一釋出，自然的口音讓網友們大讚「台語好到味！」、「花花講台語英姿颯爽、鏗鏘有力」開播記者會上更被一眾演員爆料，劇本上密密麻麻滿是筆記，除了中、英文、注音，連日文都拿來輔助發音，被讚「豆花的筆記都快比劇本還多了！」

▲《無罪推定》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲蔡黃汝為了台語下足苦功。（圖／公視台語台、華視提供）

事實上，蔡黃汝的台語程度原本是零，此次為戲苦練，幾個月以來劇本錄音檔隨行，從搭車通勤，甚至到洗澡、睡覺從沒離身，隨時隨地都在「像娃娃學大人講話一字一句地學、念、聽！」為了更熟悉律師的職業，蔡黃汝網羅了朋友圈中的律師們，一對一去理解法條法規，還到實際法庭觀摩開庭，讓她笑稱這是一段「很充實有意思學習新事物的時間。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

推薦閱讀

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

「中國最美女星」排行出爐！迪麗熱巴僅拿季軍　冠軍被酸：整容榜？

「中國最美女星」排行出爐！迪麗熱巴僅拿季軍　冠軍被酸：整容榜？

遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

遭爆鬧翻黃偉晉還取關IG！　龔言脩認了...親揭2人吵架內幕

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

王陽明信義區開百萬阿法被撞！驚險畫面曝　他下車怒飆肇逃男：還在笑

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家　給承諾：永遠在一起

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

愛爾達主播失言「林郁婷獲勝是送88節禮物」遭炎上！　急道歉吐真相

郭書瑤、劉品言「細帶比基尼」洩E級巨胸！閨蜜嘟嘴玩親親辣翻網

反對林郁婷主動再做檢測！　資深媒體人轟JK羅琳：真的腦袋壞掉

王昶神似陸劇男神爆紅！　抖音漲粉破百萬「連夜取關700個美女」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

「中國最美女星」排行出爐！迪麗熱巴僅拿季軍　冠軍被酸：整容榜？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

無罪推定

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 郭子乾力挺拳擊好手林郁婷　再挺吳鳳要網友將心比心
  2. 傳奇AV女優拋震撼彈！濱崎真緒台灣宣布：我要引退　台下崩潰哀嚎
  3. 婁峻碩跟陳念琴有私交「上場前都聽他歌」　奪牌祝賀訊息曝光！
  4. 泰勒絲3場演出緊急取消！　粉絲「擠爆維也納街道」合唱療傷
  5. HIGHLIGHT尹斗俊獨自來台！8／23現信義微風　繁體字撩妹：來見我
  6. 盧貝松監製《台北追緝令》！導演爸媽「來自嘉義」選台灣拍原因曝
  7. 串流收視週榜／張娜拉爽劇《好搭檔》2平台第一！男神隱婚劇勾少女心
  8. FTISLAND高喊「See you soon」迅速3月內返台　高流開唱票價出爐　
  9. 獨／孫鵬收孫安佐禮物「開心到狂親」　本人親揭父親節驚喜心情！
  10. 黃鐙輝「沒打招呼」遭誣賴耍大牌！　一聽傻眼…秒找當事人解決

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366