黃鐙輝「沒打招呼」遭誣賴耍大牌！　一聽傻眼…秒找當事人解決

記者黃庠棻／台北報導

首部全台語的律政劇《無罪推定》將在11日播出，近日釋出最新預告，揭示一則知名房仲的綁架撕票案，嚴肅悲傷的氛圍拉開了全劇的序幕。蔡黃汝飾演充滿正義熱血的菜鳥律師，與莊凱勛、鍾承翰所飾演的人權律師聯手，要為含冤入獄遭判死七次的黃鐙輝平反冤案。呂雪鳳飾演傾盡所有只願換得兒子平安歸來的母親。

▲《無罪推定》呂雪鳳演技讓網友相當感動。（圖／公視台語台、華視提供）

呂雪鳳在預告中探監兒子黃鐙輝，黃鐙輝一句「你只要幫我準備一套新衣就好」呂雪鳳僅僅一個皺眉，眼底的心碎讓眾人為之鼻酸。呂雪鳳透露自己的表演都是最真實的反應，拍攝當下的身心靈就是那四處求援、心碎又堅強的母親。

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▲《無罪推定》黃鐙輝。（圖／公視台語台、華視提供）



由黃鐙輝飾演的楊明德在預告中遇上警察臨檢，一句「我沒殺人」便掀桌逃跑，這個舉動讓警方更加誤會他就是犯人，百口莫辯又苦無證據的黃鐙輝遂展開了一段十六年的牢獄之災。

▲黃鐙輝曾有被誤會的經驗。（圖／翻攝自Instagram／1981huang）

黃鐙輝談到「被誤會」一事心有戚戚焉，透露「誤會通常就是沒有直接面對」，過去有一次從其他人口中聽到自己被謠傳耍大牌，傻眼表示當下真的沒有聽到對方跟自己打招呼，得知後趕緊去找當事人解釋將誤會解開。

▲《無罪推定》楊小黎。（圖／公視台語台、華視提供）



另一名主演楊小黎也對「被誤會」深有所感，分享自己有一次主持活動後，客戶主動熱情地跟她打招呼、遞名片，此舉卻引來公關公司老闆誤會，對她破口大罵，認為她想搶客戶，讓她忍不住委屈地哭著解釋，但對方依舊不信，事後她更加努力，證明自己的成功不需要靠奧步。

此外，蔡黃汝首度演出律師一職，全台語的法律條文也讓演出難度增高不少，預告一釋出，自然的口音讓網友們大讚「台語好到味！」、「花花講台語英姿颯爽、鏗鏘有力」開播記者會上更被一眾演員爆料，劇本上密密麻麻滿是筆記，除了中、英文、注音，連日文都拿來輔助發音，被讚「豆花的筆記都快比劇本還多了！」

▲蔡黃汝為了台語下足苦功。（圖／公視台語台、華視提供）

事實上，蔡黃汝的台語程度原本是零，此次為戲苦練，幾個月以來劇本錄音檔隨行，從搭車通勤，甚至到洗澡、睡覺從沒離身，隨時隨地都在「像娃娃學大人講話一字一句地學、念、聽！」為了更熟悉律師的職業，蔡黃汝網羅了朋友圈中的律師們，一對一去理解法條法規，還到實際法庭觀摩開庭，讓她笑稱這是一段「很充實有意思學習新事物的時間。」