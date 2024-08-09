快訊／陳詩媛連2聲道歉了！　親揭進管制區原因：齊麟說想第一個看到我

記者田暐瑋／綜合報導

陳詩媛日前因接機男友王齊麟遭到酸民攻擊，王齊麟也相當心疼女友處境，希望外界不要再欺負她。沉默2天後，陳詩媛9日親自發聲道歉：「思考的不夠完全這部分我很抱歉。」大批網友也相當心疼，紛紛留言力挺。

陳詩媛9日首度正面回應網友的質疑，對於被批申請進入機場管制區，她解釋「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我，我其實也不太了解事情是如何運作的，我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他。因為我是第一次經歷這種事。思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

▲陳詩媛接機王齊麟被酸。（圖／翻攝自王齊麟IG）

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接著針對被批評奧運開始前就開始拍攝相關影片的行為是在博取關注，陳詩媛也表示：「再來你說的那些影片其實都是奧運出發前拍的，就連新搭檔的都是好久以前拍好的，當時只是希望可以藉由影片讓大家看到選手的另一面。我沒有什麼面對媒體的經驗，處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉，但也希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為。」

▲陳詩媛道歉了。（圖／翻攝自陳詩媛Threads）



陳詩媛強調從來沒有想要刻意搶版面，「有居心會搞成這樣嗎？我們發的採通只是給前幾日不斷詢問的幾家媒體做個小採訪，只是到了現場直接被包圍。當時他們還要我在奧運背板前受訪，我們一直拒絕，希望大家也有看到這一面。」對此，許多網友也心疼力挺，「10元不需要道歉 這根本就不是你們的問題」、「妳真的不用跟任何人道歉唷」、「為什麼人家怎麼為男朋友歡送要受到那麼多人指教啊」。