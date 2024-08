(G)I-DLE演唱會舒華SOLO被讚爆　初戀仙女MV公開網暴動

文/妞新聞

實感來了!台灣的Neverland(粉絲名),準備好跟著大勢韓國女團「(G)I-DLE」一起LIVE「Ooh ooh ah~ooh~honk honk hit the klaxon~」了嗎?

▲(G)I-DLE。(圖/X@G_I_DLE)

(G)I-DLE世界巡迴演唱會《iDOL》在8月3日、4日開跑,首站首爾場就賣出票房、話題都開紅盤,5女神們也預計將在10月5日、6日,一連2天回到隊中忙內、台灣籍成員「葉舒華」的娘家台灣開唱,大家是不是超期待?

演唱會舞台搶先預習

台灣女孩舒華「SOLO被讚爆」

▲舒華。(X@Ccheng_H8、@mirai42322)



▲舒華SOLO。(截圖自Youtube@VIRAlexx)



在《iDOL》世巡首站上,(G)I-DLE不只帶來多首的代表名曲精彩舞台,成員們也各自準備「SOLO特別表演」,其中舒華帶來在短影音界爆紅的南非女歌手Tyla的歌曲〈Water〉,她穿著短上衣、裝飾流蘇的短裙、長靴高辣登場,音樂一下展現性感又高強度的舞蹈實力,最後還驚喜打造「淋雨濕身秀」,穩健的台風讓網友大讚:「進步太多了!」、「從來不知道舒華跳舞這麼強」、「跟出道時比真的是暴風成長~」(好欣慰)。

Minnie自創曲MV公開

全員「唯美小仙女」網戀愛

▲收錄曲〈Bloom〉MV公開。(圖/Youtube/(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel),下同)

除了主打歌,由泰國籍成員Minnie參與作詞作曲的收錄曲〈Bloom〉居然也有小MV可以刷了!?Cube娛樂釋出《I SWAY》中歌曲〈Bloom〉的SPECIAL CLIP影片,薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒華5位成員一改宣傳期的辣妹裝扮,穿上清新白洋裝、畫上粉嫩妝容,一個個變身「森林中的小仙女」登場。

舒華還擔綱Killing part,以獨特嗓音唱出:「Baby baby~I want you baby Every day and night~you and I~we fly~」甜到不行的呢喃式歌聲加上超甜的歌詞,讓大票網友一秒融化:「超心動」,初戀系畫風也廣受好評,紛紛留言稱讚:「仙!女!下!凡!」、「刷要太仙、太白要曝光了!」

