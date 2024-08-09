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(G)I-DLE演唱會舒華SOLO被讚爆　初戀仙女MV公開網暴動

文／妞新聞

實感來了！台灣的Neverland（粉絲名），準備好跟著大勢韓國女團「(G)I-DLE」一起LIVE「Ooh ooh ah～ooh～honk honk hit the klaxon～」了嗎？

▲(G)I-DLE。（圖／X@G_I_DLE）

(G)I-DLE世界巡迴演唱會《iDOL》在8月3日、4日開跑，首站首爾場就賣出票房、話題都開紅盤，5女神們也預計將在10月5日、6日，一連2天回到隊中忙內、台灣籍成員「葉舒華」的娘家台灣開唱，大家是不是超期待？

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演唱會舞台搶先預習

台灣女孩舒華「SOLO被讚爆」

▲舒華。（X@Ccheng_H8、@mirai42322）

▲舒華SOLO。（截圖自Youtube@VIRAlexx）

在《iDOL》世巡首站上，(G)I-DLE不只帶來多首的代表名曲精彩舞台，成員們也各自準備「SOLO特別表演」，其中舒華帶來在短影音界爆紅的南非女歌手Tyla的歌曲〈Water〉，她穿著短上衣、裝飾流蘇的短裙、長靴高辣登場，音樂一下展現性感又高強度的舞蹈實力，最後還驚喜打造「淋雨濕身秀」，穩健的台風讓網友大讚：「進步太多了！」、「從來不知道舒華跳舞這麼強」、「跟出道時比真的是暴風成長～」（好欣慰）。

Minnie自創曲MV公開

員「唯美小仙女」網戀愛

▲收錄曲〈Bloom〉MV公開。（圖／Youtube／(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)，下同）

除了主打歌，由泰國籍成員Minnie參與作詞作曲的收錄曲〈Bloom〉居然也有小MV可以刷了！？Cube娛樂釋出《I SWAY》中歌曲〈Bloom〉的SPECIAL CLIP影片，薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒華5位成員一改宣傳期的辣妹裝扮，穿上清新白洋裝、畫上粉嫩妝容，一個個變身「森林中的小仙女」登場。

舒華還擔綱Killing part，以獨特嗓音唱出：「Baby baby～I want you baby Every day and night～you and I～we fly～」甜到不行的呢喃式歌聲加上超甜的歌詞，讓大票網友一秒融化：「超心動」，初戀系畫風也廣受好評，紛紛留言稱讚：「仙！女！下！凡！」、「刷要太仙、太白要曝光了！」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

(G)I-DLE舒華爆「戀愛柯震東」登韓國媒體！深夜曬118字IG長文喊：別來鬧

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Niusnews妞新聞, 舒華, (G)I-DLE

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